Formula 1 | nuova sfida per la Ferrari | il Cavallino parteciperà alle ‘New Balance Esports

Formula 1 – Hamilton allunga grazie alla vittoria di Monaco - Vettel supera Verstappen : la nuova classifica piloti : Hamilton si conferma leader del Mondiale, Vettel balza al terzo posto: la nuova classifica piloti dopo il Gp di Monaco La vittoria del Gp di Monaco regala a Lewis Hamilton un importante allungo nella classifica piloti. Il britannico della Mercedes si conferma leader del Mondiale, davanti al suo compagno di squadra Bottas. Il secondo posto di Vettel, grazie alla penalizzazione di Verstappen, scivolato quarto, regala al tedesco della Ferrari ...

F1 : svelato il lay-out della nuova pista di Formula 1 a Rio de Janeiro progettata da Hermann Tilke : Finalmente arrivano i primi dettagli sulla nuova pista di Rio de Janeiro che prenderà il posto di Interlagos come Gran Premio del Brasile nel Mondiale di Formula 1 per le prossime stagioni. L’esordio ufficiale del tracciato progettato all’interno del quartiere Deodoro dovrebbe avvenire nel 2021, al termine del contratto di San Paolo con il circus, ma non è escluso che il trasferimento del GP brasiliano possa essere anticipato di una ...

BMW i8 Roadster - La nuova Safety car della Formula E : La BMW ha creato un esemplare unico della i8 Roadster che sarà utilizzato come Safety car della Formula E. La vettura affianca la gemella coupé già utilizzata ma presenta modifiche uniche nel suo genere: è stata presentata in occasione dell'ePrix di Monaco. Parabrezza e rollbar inediti. Al di là della livrea con gli sponsor della serie, la i8 Roadster è stata dotata di un parabrezza ribassato con funzione di aeroscreen e del ...

Formula 1 – La vittoria al Gp di Spagna regala ad Hamilton la leadership del Mondiale : la nuova classifica piloti : Lewis Hamilton torna in vetta al Mondiale, Bottas lo insegue, Ferrari lontani: ecco la nuova classifica piloti dopo il Gp di Spagna Quinta doppietta consecutiva per la Mercedes: Lewis Hamilton trionfa al Gp di Spagna, lasciandosi alle spalle Valtteri Bottas e Max Verstappen. Ancora una gara deludente per la Ferrari, che chiude a Barcellona con Vettel e Leclerc rispettivamente quarto e quinto. Hamilton, dopo il Gp di Spagna, nel quale si è ...

Formula 1 – Mercedes sempre più in fuga - Ferrari lontanissima : la nuova classifica Costruttori dopo il Gp di Baku : Mercedes senza rivali nella classifica Costruttori dopo il quarto appuntamento del Mondiale, Ferrari e Red Bull lontanissime Week-end perfetto per Valtteri Bottas, il finlandese della Mercedes si impone nel Gp di Baku in Azerbaigian, quarta tappa del Mondiale. E’ la quarta doppietta consecutiva per le Mercedes, che allunga ulteriormente sulla Ferrari nella classifica Costruttori portando il proprio gap a 75 punti. Terzo posto per la ...

Formula 1 - controsorpasso di Bottas su Hamilton : la nuova classifica piloti dopo il Gp di Baku : Il pilota finlandese vince il Gp di Baku e supera Hamilton nella classifica piloti, terzo posto per Vettel che scavalca Verstappen Valtteri Bottas vince il Gp di Baku, centrando il secondo successo in questa fantastica stagione, che lo vede di nuovo al comando della classifica piloti. Il finlandese precede infatti di un punto Lewis Hamilton, secondo oggi in Azerbaijan dietro il compagno di squadra. Sul terzo gradino si porta invece ...

Formula 1 – Lewis Hamilton e Cindy Kimberly stanno insieme? Parla la nuova presunta fidanzata del pilota : Cindy Kimberly e Lewis Hamilton stanno insieme? Le parole della modella olandese sulla relazione con il pilota di Formula 1 Solo qualche settimana fa Lewis Hamilton è stato avvistato in compagnia della sexy Cindy Kimberly. La fascinosa modella di origini olandesi è diventata da allora per il gossip la presunta nuova fidanzata del pilota di Formula 1, ma sarà davvero così? A Parlare della relazione tra Cindy ed Hamilton la ...

Formula 1 - la Ferrari corre ai ripari per ricucire il gap : Binotto svela la nuova… arma segreta del Cavallino : Il team principal della Ferrari ha rivelato come sia in lavorazione un nuovo componente che dovrebbe ridurre il gap con la Mercedes Il carico aerodinamico sembra essere in questo momento il problema della Ferrari, che non riesce a tenere testa alla Mercedes soprattutto in curva. La velocità di punta in rettilineo non basta per stare davanti ai campioni del mondo, riusciti finora a capitalizzare il proprio vantaggio ottenendo tre doppiette ...

Formula 1 - Hamilton vince a Shanghai e scalza Bottas : la nuova classifica piloti dopo il Gp della Cina : Grazie al secondo successo consecutivo, Hamilton balza in testa alla classifica piloti superando di sei punti il compagno di squadra Lewis Hamilton si prende la testa della classifica piloti, il pilota britannico centra il successo in Cina e scalza Valtteri Bottas precedendolo di sei punti. Sul terzo gradino resta Max Verstappen, mentre Vettel supera di un punto Leclerc grazie al podio ottenuto a Shanghai. Sorpasso anche di Gasly su ...