FIFA | da oggi partono le nuove regole Eccole nel dettaglio

(Di sabato 1 giugno 2019), dalenelDa1° giugno, l’International Board dellaha varato leentrate in vigore dopo essere state approvate lo scorso marzo. Sono in realtà già utilizzate nel Mondiale Under 20, che è attualmente in corso di svolgimento in Polonia. Fino al giorno 25 di questo mese riguarderanno infatti solo le competizioni, per poi – a partire dal primo turno dei preliminari di Champions League ed Europa League – estendersi a tutto il resto dei tornei. Nessuna particolare rivoluzione (o quasi), ma si tratta sicuramente di innovazioni alle quali bisognerà per forza abituarsi.di seguito. LEGGI ANCHE: Nuovo allenatore Juventus, ultime notizie: Sarri liberato dal Chelsea Lavara le ammonizioni agli allenatori e velocizza i cambi AMMONIZIONE AGLI ALLENATORI Scelta particolare questa, ...

