Festa della Repubblica | gli eventi in Italia regione per regione

Festa della Repubblica - la protesta di tre generali contro i 5 Stelle : "Vuoto pacifismo - non ci saremo" : protesta estrema di tre generali delle Forze armate che diserteranno la tradizionale parata militare del 2 giugno: Arpino, Camporini e Tricarico hanno dato forfait alle celebrazioni in via dei Fori Imperiali per la Festa della Repubblica in polemica con alcune scelte di governo. Secondo il generale

Festa della Costituzione - a Chiusi il via alla seconda edizione. Tra gli ospiti De Siervo - Azzariti e Carla Nespolo : Via alla seconda Festa della Costituzione, organizzata dai circoli Anpi della Valdichiana. Il festival si tiene a Chiusi (Siena) dal 31 maggio al 2 giugno e tra gli ospiti ci saranno Ugo De Siervo, Anna Finocchiaro, Christian Raimo, Giulio Cavalli, Carla Nespolo, Ugo Foà, Gregorio De Falco, Gaetano Azzariti, Vauro e don Massimo Biancalani, parroco di Vicofaro (Pistoia). Oltre al giornalista del fattoquotidiano.it Diego Pretini che coordinerà un ...

Smartphone Xiaomi e OnePlus in offerta per la Festa della Repubblica : Gearbest celebra la Festa della Repubblica italiana con una serie di promozioni e offerte lampo, alcune delle quali decisamente interessanti. L'articolo Smartphone Xiaomi e OnePlus in offerta per la Festa della Repubblica proviene da TuttoAndroid.

ManiFestazione antiviolenza a Ragusa - il commento della CGIL : “La violenza di genere è un problema che deve essere prevenuto, dichiarano Peppe Scifo, segretario generale della CGIL di Ragusa e Graziella Perticone

2 giugno - FdI contro Trenta : “Buona Festa buonista - peace and love”. Lei fa il segno della pace. Ma finisce con le urla in Aula : “Buona festa buonista ministro. peace and love”. La senatrice di Fratelli d’Italia, Isabella Rauti, ha fortemente criticato la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, per aver scelto, come tema della parata del 2 giugno, l’inclusione. Trenta, nella replica al Senato, ha spiegato che l’inclusione riguarda “chi fa parte o ha fatto parte delle forze armate. Inclusione significa che per la prima volta ...

Aosta. Festa della Repubblica : consegna delle onorificenze al Merito : La Presidenza della Regione autonoma Valle d’Aosta ricorda che si terrà domenica 2 giugno 2019 la cerimonia di consegna delle

Un laptop inFestato dai più distruttivi virus della storia venduto all’asta per 1 - 3 milioni di dollari : Un progetto provocatorio quello dell’opera d’arte venduta all’asta, on line a New York, intitolata “La persistenza del caos“. Ovvero un un laptop Samsung NC10-14GB con sei tra i virus più pericolosi al mondo che hanno provocato danni per 95 miliardi di dollari. L’opera, ideata dall’artista cinese Guo O Dong, in collaborazione con la società di sicurezza informatica Deep Instinct (fornitrice dei malware) ...

Festa della Repubblica Italiana 2019 : data - significato e programma : Festa della Repubblica Italiana 2019: data, significato e programma La Festa della Repubblica venne istituita nel 1947, circa un anno dopo il referendum del 2 giugno 1946, il quale sancì la fine della Monarchia in Italia. Era il 2 giugno 1946 quando, al Referendum, i cittadini vennero chiamati a scegliere tra la Monarchia e la Repubblica. Con la vittoria di quest’ultima, come ben sappiamo, il Re Umberto II di Savoia lasciò ...

Notebook inFestato dai sei virus più pericolosi della storia battuto all’asta per 1 - 34 milioni di dollari : Un anonimo compratore si è aggiudicato all’asta, per 1,34 milioni di dollari, un computer infestato di virus, il Vaso di Pandora in chiave moderna. Nella mitologia greca era il contenitore di cinque mali (vecchiaia, gelosia, malattia, pazzia e vizio) che si sono riversati nel mondo quando la sciagurata Pandora lo scoperchiò. Nella versione moderna è un Notebook custode dei sei virus informatici più pericolosi di tutti i tempi: WannaCry, ...

Spettacolo unico allo Stadium : Vettel e Cristiano Ronaldo sfidano Buffon e Chiellini - la grande Festa della Partita del Cuore 2019 [GALLERY] : Una grande festa questa sera all’Allianz Stadium: i Campioni per la ricerca trionfano sui cantanti con Cristiano Ronaldo, Pirlo e Giovinazzi a segno, nella Partita del Cuore 2019 Si è disputata questa sera, all’Allianz Stadium di Torino, la Partita del Cuore: l’ormai tradizionale evento di beneficenza il cui ricavato sarà devoluto a Telethon e alla fondazione per la lotta ai tumori di Torino. Uno Spettacolo unico allo ...

Judo - Grand Prix Hohhot 2019 : Corea del Sud chiude davanti a tutti con quattro titoli - Abe - Mollaei e Ortiz le stelle della maniFestazione : Il quinto Grand Prix stagionale del circuito judistico internazionale, disputatosi nella cittadina cinese di Hohhot durante l’ultimo weekend, ha segnato l‘ingresso ufficiale negli ultimi 12 mesi valevoli per la qualificazione ai Giochi di Tokyo 2020, periodo nel quale i punti accumulati nei vari tornei saranno integralmente messi a referto nel ranking olimpico. La manifestazione ha visto il netto dominio dell’Asia con Corea del ...

Euforia Atalanta - tifosi e calciatori in Festa : si canta già sulle note della Champions [FOTO E VIDEO] : 1/32 Foto Paola Garbuio/LaPresse ...

Festa della salute a Ragusa : successo per la tre giorni : successo per la Festa della salute a Ragusa. Tre giorni di grande affluenza di pubblico e partecipanti per la quinta edizione, dal 15 al 18 maggio.

Chiara Ferragni - l’influencer affitta l’intera Gardaland per il compleanno : pioggia di critiche dal web. Le immagini della Festa : Per il suo 32esimo compleanno, Chiara Ferragni ha affittato l’intero parco di divertimenti di Gardaland, che per l’occasione ha camiato il nome in “ChiaraLand”. I video della festa della fashion blogger più famosa d’Italia sono finiti su Instagram, dove gli immancabili hater si sono scatenati nelle critiche. La coppia Ferragni-Fedez, bisogna dirlo, ha pubblicato sui social il video (professionale) della serata, che ...