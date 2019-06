Festa della Repubblica | Buon 2 Giugno 2019 | IMMAGINI | VIGNETTE | GIF | VIDEO | FRASI e

meteoweb.eu

(Di domenica 2 giugno 2019) Il 2si celebra la 73ªItaliana, in ricordonascita, nel giorno in cui si tenne il referendum istituzionale del 1946. Laè un’occasione di riflessione, che vuole rimarcare l’importanza ed il valoresceltaperché è sul percorsopacificazione civile,concordia e dell’unificazione nazionale che si è costruita la Democrazia ed è su queste basi che si fonda la nostra Costituzione. Proponiamo quindi in questo giorno una selezione di, GIF (in alto),e citazioni (link in basso) da inviare per fare gli auguri in questo giorno significativo.Italiana: iper gli auguri su Facebook e WhatsAppItaliana:e CITAZIONI per gli auguri su Facebook e ...

SalernoSal : Festa della Repubblica. ?@Quirinale? #propagandalive (sempre assieme) - HuffPostItalia : Zanotelli ai generali che diserteranno la parata: 'Il 2 giungo è la festa della Repubblica, non delle Forze armate' - Raiofficialnews : 'Il #2giugno, oggi come ieri, è una festa per tutti gli italiani' La programmazione #Rai per il 73esimo anniversari… -