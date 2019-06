Euro 2020 | qualificazioni | Italia-Bosnia Erzegovina in tv su Rai 1 martedì 11 giugno

Classifiche e risultati Qualificazioni Europei 2020 : il calendario e tutte le partite dei gironi. Doppia vittoria dell’Italia : Le Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio si disputeranno dal 21 marzo 2019 al 31 marzo 2020. Le 55 Nazionali partecipanti sono state suddivise in dieci gironi: le prime due classificate di ogni gruppo staccheranno il pass per la rassegna continentale. Gli altri 4 posti a disposizione per l’evento, che per la prima volta sarà itinerante, verranno assegnati tramite gli spareggi della Nations League. Di seguito il calendario completo, il ...

Roma - al via i lavori di ammodernamento dello Stadio Olimpico per gli Europei del 2020 : Sono stati avviati gli interventi di ammodernamento dello Stadio Olimpico previsti dagli accordi della Figc con l’Uefa per gli Europei 2020. Si è svolto oggi, presso la sede della Federazione Italiana Giuoco calcio a Roma, l’incontro tra il presidente della Figc, Gabriele Gravina e il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute Spa, Rocco Sabelli. La riunione ha avuto come oggetto diversi argomenti, tra i quali: il ...

Avviati i lavori all’Olimpico per UEFA Euro 2020 : Calcio e Finanza scrive dell’incontro tenutosi oggi a Roma presso la Figc tra il presidente Gabriele Gravina e il presidente e amministratore delegato di Sport e Salute Spa Rocco Sabelli. Tra gli argomenti discussi anche quello relativo allo Stadio Olimpico. L’impianto romano ospiterà quattro gare di UEFA Euro 2020, tra cui la gara di inaugurazione. Sabelli ha informato il presidente della Figc dell’avvio dei lavori di ...

Conti pubblici - la lettera di risposta di Tria alla Commissione Europea : “Tagli a politiche welfare 2020-2022” : “Dal lato della spesa, il governo sta avviando una nuova revisione della spesa e riteniamo che sarà possibile ridurre le proiezioni di spesa per le nuove politiche in materia di welfare nel periodo 2020-2022”: secondo l’AdnKronos è un passaggio della lettera che il ministro dell’Economia Giovanni Tria è sul punto di inviare alla Commissione europea in risposta al richiamo ricevuto da Roma mercoledì. “Inoltre siamo ...

Nek in tour nel 2019 e nel 2020 : biglietti in prevendita le date in Italia e in Europa : Nek in tour nel 2019 e nel 2020, dopo il concerto-evento in programma per il 22 settembre all'Arena di Verona. Sono state comunicate oggi le date del tour europeo di Nek che partirà dall'Italia il prossimo 8 novembre. Si tratta di una tournée autunnale ed invernale che inizierà l'8 novembre 2019 per chiudersi il 23 gennaio 2020 con un concerto a Bari. I teatri e gli auditorium sono le location scelte dall'artista per la presentazione del ...

Euro 2020 - qualificazioni : Grecia-Italia in tv l'8 giugno su Rai 1 : Una volta archiviata la finale di Champions League, si accenderanno i riflettori sulle nazionali di calcio. In programma tanti appuntamenti nel mese di giugno, tra cui le gare di qualificazione per Euro 2020. L’Italia del ct Roberto Mancini affronterà la Grecia sabato 8 giugno 2019. Il fischio d’inizio allo Spyros Louis Stadium di Atene sarà fissato per le ore 20:45. La diretta tv della partita degli 'Azzurri' sarà trasmessa su Rai 1. La ...

Europeo 2020 : Mancini convoca 33 azzurri per le qualificazioni - torna Belotti : La Nazionale di Roberto Mancini torna nuovamente in campo. Il commissario tecnico ha selezionato 33 uomini pronti a indossare la maglia azzurra nella sfide dell'8 e del 11 giugno ad Atene e allo Juventus Stadium. Tra i convocati spunta anche il nome dell'attaccante torinese Belotti, assente dallo scorso settembre. Non mancano le sorprese, come il portiere Mirante che sostituirà l'infortunato Donnarumma. Ma soprattutto, l'assente nelle ...

Azzurri verso Euro 2020 - torna Belotti non Balotelli : La prende larga, Roberto Mancini, la curva delle convocazioni che porta al doppio impegno di giugno della nazionale per le qualificazioni all'Europeo 2020. Il ct, come peraltro atteso, ha esteso la lista a ben 33 giocatori, riservandosi poi di agire in base alla condizioni fisiche e alle esigenze del momento. La lista dei convocati per la Grecia (sabato 8 giugno ad Atene) e la Bosnia Erzegovina (martedi' 11 allo Stadium di Torino) comprende ...

Italia verso Euro 2020 : Mancini convoca 33 azzurri per Grecia e Bosnia : Italia verso Euro 2020. Sono 33 i calciatori convocati dal Commissario tecnico Roberto Mancini in vista delle due partite contro Grecia

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : le convocazioni di Mancini per le sfide contro Grecia e Bosnia - si rivede Andrea Belotti : Dopo la conclusione del campionato di Serie A, resta un ultimo appuntamento prima di dichiarare ufficialmente conclusa la stagione calcistica 2018-2019. Il Commissario Tecnico Roberto Mancini ha infatti comunicato le convocazioni in vista delle due partite contro Grecia e Bosnia Erzegovina, valide per il terzo e quarto turno del girone di qualificazione all’Europeo 2020. Gli azzurri scenderanno in campo ad Atene sabato 8 giungo e martedì ...