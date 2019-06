Ettore Bassi | «Grazie a Ballando con le stelle | sono un uomo diverso»

Vincitore Ballando con le stelle : trionfa Lasse - secondo Ettore Bassi (Video) : Ieri sera in prime time su Rai 1 è andata in onda l'ultima puntata di Ballando con le stelle, il fortunato show condotto da Milly Carlucci che ha proclamato il Vincitore assoluto di questa edizione. Una puntata decisamente molto attesa dal pubblico che in queste settimane ha seguito con grande interesse e partecipazione le dinamiche dei vari concorrenti famosi che si sono messi in gioco in questa scoppiettante edizione. Un duello finale che ha ...

Ballando - la finale : ancora polemiche su De Girolamo-Todaro. Ettore Bassi emoziona : Ballando incorona la coppia vincitrice di una stagione di successo, la migliore degli ultimi sei anni. E la finale del dance show di Milly Carlucci non poteva che essere all’altezza di quest’annata di successo. Una finale ricca di emozioni, a chiusura dell’ennesima stagione che ha tenuto incollati a Rai Uno tante persone il sabato sera, irretite dal fascino delle coreografie, ma anche dal coraggio, incoscienza e impegno dei concorrenti ...

Ettore Bassi e Alessandra Tripoli/ Avrei voluto ballare con le mie figlie - Ballando - : Ettore Bassi e Alessandra Tripoli sono tra le coppie favorite alla vittoria finale di Ballando con le Stelle 2019: sarà davvero così?

Ballando con le stelle 2019 - chi sarà il vincitore? Ettore Bassi – Alessandra Tripoli in gara : [live_placement] Venerdì 31 maggio, a partire dalle 20.30 su Rai1, si gioca l’ultima sfida di "Ballando con le stelle", il dance show che ha appassionato milioni di spettatori per oltre due mesi. Un ospite speciale salirà sul palco dell’Auditorium Rai del Foro Italico. Un ballerino straordinario, ma soprattutto un uomo che ha fatto della sua disabilità una sfida, Ivan Cottini un esempio di come la danza possa andare oltre i limiti della ...

Ettore Bassi sta meglio grazie alla nuova fidanzata : Ettore Bassi di nuovo felice accanto alla nuova fidanzata Periodo di rinascita per Ettore Bassi. L’attore, oggi concorrente di Ballando con le Stelle, si sente meglio da quando ha accanto un nuovo amore. L’interprete pugliese ha vissuto un momento difficile in seguito alla separazione dalla moglie Angelica, con la quale ha avuto tre figlie. Un […] L'articolo Ettore Bassi sta meglio grazie alla nuova fidanzata proviene da Gossip ...

Ettore Bassi parla della figlia con la sindrome di Down : “Maestra di vita” : Ettore Bassi ha emozionato tutto il pubblico di Ballando Con Le Stelle lo scorso sabato. L’attore, in gara al dancing-show condotto da Milly Carlucci, è sempre stato definito molto schivo e riservato. Stavolta però Bassi si è completamente aperto al pubblico, raccontando della sua famiglia, delle sue figlie ed in particolare della più piccola, Amelia. La bimba è infatti nata con la sindrome di Down, insospettabilmente. Pare infatti che ...

Ballando con le stelle - il charleston di Ettore Bassi e Alessandra Tripoli per la semifinale. Lucarelli : “Mi avete emozionato due volte” : In occasione della semifinale di Ballando con le stelle, in onda sabato sera su Rai1, Ettore Bassi e Alessandra Tripoli si sono esibiti in un appassionante charleston che ha convinto anche la giurata più ostica, Selvaggia Lucarelli (che di è definita “sollevatrice di polemiche”) che ha confessato di essersi emozionata: “Mi avete fatto venire voglia di imparare a ballare” L'articolo Ballando con le stelle, il charleston di ...

Ballando con le stelle - Ettore Bassi : “Alessandra Tripoli è stata male” : Ettore Bassi svela a Ballando con le stelle: “Alessandra Tripoli non è stata bene…” E’ toccato ad Alessandra Tripoli, maestra di danza di Ettore Bassi a Ballando con le stelle 2019, avere qualche problema di salute questa settimana, com’è avvenuto di recente, invece, a Raimondo Todaro, a Nunzia De Girolamo e non solo. A rivelarlo è stato proprio Ettore Bassi stasera: l’attore, al momento della votazione della ...

Ballando con le stelle : Ettore Bassi batte Manuela Arcuri e diventa semifinalista : Ettore Bassi diventa semifinalista di Ballando 2019: Manuela Arcuri eliminata Oggi venerdì 24 maggio, Ballando con le stelle è in onda su Raiuno con la prima delle due semifinali, la seconda della quale andrà in scena domani. La rosa sei semifinalisti, però, non era ancora chiusa. Infatti in questa puntata si sono affrontati nell’ultimo spareggio […] L'articolo Ballando con le stelle: Ettore Bassi batte Manuela Arcuri e diventa ...

Ettore Bassi a Vieni da me : "Io e la Arcuri siamo amici. Ma la sfido" - : Marina Lanzone L'attore pugliese racconta a Caterina Balivo dei grandi cambiamenti nella sua vita, da quando è un concorrente a Ballando con le stelle. Ha la barba e una nuova compagna. Ma risponde anche alle accuse di Manuela Arcuri L’attore e conduttore Ettore Bassi, il concorrente più promettente di questa edizione di Ballando con le Stelle, ha preso finalmente la parola. Nel salotto di Caterina Balivo, a Vieni da me, ha ...

Ettore Bassi racconta il dolore della separazione e risponde alla Arcuri : Ettore Bassi si racconta a Vieni da me. Dall’esperienza a Ballando con le stelle fino al dolore per la separazione Ettore Bassi è senza dubbio uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, viene definito uno dei concorrenti più bravi e ha ricevuto anche bellissimi voti e complimenti da parte dei giudici. L’intervista […] L'articolo Ettore Bassi racconta il dolore della separazione e risponde alla ...