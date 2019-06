Enrico Rossi ha ripreso la tessera del Pd | Spero lo facciano anche altri

Pd - Enrico Rossi torna al circolo e riprende la tessera di partito : “Uscire è stato un errore - qui si rilancia la sinistra” : “Il mio è un atto di convinzione personale, sono convinto che il Pd sia il luogo dove lavorare per ricostruire e rilanciare la sinistra e renderla vincente soprattutto in Toscana come è già stato per Firenze e molti altri comuni della regione. Penso e spero che il mio sia un esempio”. Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, dopo che oggi a Firenze, al circolo Stazione-San Lorenzo, ha ripreso la tessera del Pd ...

Libri. Venerdì 10 maggio la presentazione del libro di Enrico Rossi dal titolo : Non basta dire Europa : Un ritorno ai principi e alla lotta politica. La presentazione del libro sarà occasione per un dibattito sul tema Europa a cui parteciperanno Fabiano Amati Presidente della Commissione Bilancio della ...