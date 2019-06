È morto in un incidente stradale José Antonio Reyes | ex giocatore di Siviglia | Arsenal e

È morto in un incidente stradale Jose Antonio Reyes - ex giocatore di Siviglia - Arsenal e Real Madrid : È morto in un incidente stradale Josè Antonio Reyes, ex giocatore di Siviglia, Arsenal, Real Madrid e della nazionale spagnola dove ha collezionato 21 presenze e 4 reti. Ad annunciarlo su Twitter il club andaluso nel quale il 35enne calciatore spagnolo aveva debuttato nel 1999 e nel quale era cresciuto. Mancino naturale, nel 2004 era passato all'Arsenal dove era stato il primo calciatore spagnolo a vincere una ...

Addio Fabiano Vitucci - morto in un incidente ex corteggiatore di Uomini e Donne : Fabiano Vitucci, 29 anni, aveva partecipato a Uomini e Donne due volte come corteggiatore, la prima nel 2011 e la seconda nel 2015 per Valentina Dallari, ma Valentina non si dimostrò interessata a lui (la tronista alla fine scelse Andrea Melchiorre) e quindi lasciò la trasmissione. Il pomeriggio del 31 maggio 2019, Fabiano Vitucci è morto in un incidente stradale in motocicletta vicino a Motevarchi (Arezzo) paese dove viveva da tre mesi con la ...

Frosinone. morto in un incidente Alessandro Galassi figlio del presidente degli avvocati : Drammatico incidente stradale a Ferentino. Nella notte nell’impatto ha perso la vita il figlio di un noto avvocato di Frosinone.

Loreggia. Perugino di 32 anni morto in un incidente : C. M. A., Perugino di 32 anni, è morto nel Padovano dopo che la sua auto si è scontrata frontalmente con

Rezzato. Il barman Angelo Mazzotta morto in un incidente a Vobarno : Un ragazzo del Bresciano è morto in un incidente stradale. Probabilmente fatale è stato un colpo di sonno o una

Gabriel Diniz è morto/ Incidente aereo fatale per il 28enne star del pop latino : Gabriel Diniz è morto, la star del pop latino ha perso la vita in un terribile Incidente aereo. Il messaggio su Facebook ha commosso tutti.

La star del pop latino Gabriel Diniz è morto a 28 anni in un incidente aereo : Gabriel Diniz è recentemente scomparso a soli 28 anni in seguito ad un incidente aereo. A dare la conferma del decesso è stato il suo stesso staff. Il cantante brasiliano, che aveva raggiunto il successo su YouTube con la sua hit Jenifer, è morto a seguito dello schianto al suolo dell'aereo di sua proprietà sul quale stava viaggiando. -- Secondo le prime informazioni disponibili Gabriel Diniz si trovava a Salvador e si era messo in viaggio per ...

Incidente A1 : Pulmino con operai si ribalta - un morto e due feriti : L'Incidente mortale si è verificato tra i caselli di Attigliano e Orvieto, direzione Roma, intorno alle 19.30. Secondo quanto è stato possibile apprendere, li conducente del veicolo avrebbe perso il controllo del mezzo, sul quale viaggiavano tutti operai, per via dell’asfalto reso viscido dalla pioggia. Grave Incidente stradale nel tardo pomeriggio di ieri, 26 maggio, lungo il tratto umbro dell’autostrada del sole (A1 Milano-Napoli), in ...

Grave incidente a Cavallara : morto il pilota Raffaele Mazzola : Tragico incidente a Cavallara, impianto situato a Mondavio, in provincia di Pesaro-Urbino. C’è stato un incidente mortale durante la quarta