È il giorno della finale inglese di Champions League

Champions League – Altro che festa : il giorno della finale inizia con cinque arresti - ferito un poliziotto : Il sabato di festa della finale di Champions League inizia con uno spiacevole episodio: 5 arresti ed un ferito a Madrid E’ tutto pronto a Madrid per la finalissima della Champions League 2019: questa sera si affronteranno in campo Liverpool e Tottenham per capire chi sarà la regina d’Europa. Il sabato della grande festa di Champions però è iniziato con uno spiacevolissimo episodio: nella notte infatti sono stati arrestati ...

Spread sfonda quota 290 punti nel giorno della risposta del governo alla lettera della Commissione Ue sul debito pubblico : Lo Spread tra Btp e Bund sfonda quota 290 punti base in apertura dei mercati azionari nella giornata in cui è attesa la lettera di risposta del governo italiano all’Ue sui conti pubblici. Il decennale italiano è scambiato al 2,72% sul mercato secondario. La missiva firmata dai commissari Pierre Moscovici e Valdis Dombrovskis, indirizzata al ministro dell’Economia Giovanni Tria, era arrivata mercoledì: l’Unione Europea ...

Per Rixi è il giorno della sentenza. Una condanna riapre lo scontro Lega-M5S : È prevista per oggi la sentenza sulle cosiddette “spese pazze” in regione Liguria che vede imputati per peculato e falso il viceministro alle Infrastrutture, il leghista Edoardo Rixi, insieme ad altre 21 persone. Il procuratore aggiunto Francesco Pinto aveva chiesto la condanna per Rixi a tre anni e quattro mesi.Rixi deve rispondere di cinque capi di imputazione, due dei quali in concorso con gli ex consiglieri regionali ...

Rixi - è il giorno della sentenza. Siri : “Salvini non accetterà sue dimissioni”. Di Battista : “Impensabile una crisi” : È il giorno della sentenza per il sottosegretario ai trasporti Edoardo Rixi e per gli altri 18 imputati accusati con lui di peculato nel processo per le “spese pazze” in regione Liguria. Il procuratore aggiunto Francesco Pinto ha chiesto per l’esponente della Lega 3 anni e 4 mesi e, in caso di condanna, si aprirebbe un nuovo fronte di scontro all’interno della maggioranza. Il contratto di governo infatti parla chiaro: ...

Atalanta - è arrivato il giorno della verità : faccia a faccia Gasperini-Percassi : Gian Piero Gasperini ed il patron dell’Atalanta Antonio Percassi, si incontreranno oggi per delineare il futuro Si terrà oggi, a quanto apprende l’Adnkronos, l’incontro tra il presidente del’Atalanta Antonio Percassi e il tecnico del ‘miracolo’ Champions Gian Piero Gasperini, per definire il futuro dell’allenatore. Dopo la conquista di un posto nell’Europa che conta, l’allenatore di ...

Matteo Renzi - il piano della scissione il giorno dopo il voto : mossa kamikaze in stile Macron : C'è un esito già chiaro sul voto per le elezioni Europee che riguarda il Partito democratico di Nicola Zingaretti. dopo il 26 maggio, che lo voglia o meno il segretario dem, il suo partito subirà un'amputazione dolorosa quanto sanguinosa. A prescindere da quale sarà il risultato del Pd, le truppe an

L’uomo del giorno - Gaetano Scirea : 66 anni fa nasceva uno dei difensori più forti della storia : C’era una volta il libero. E Gaetano Scirea incarnava perfettamente questo ruolo. Nato il 25 maggio del 1953, Scirea avrebbe compiuto oggi 66 anni. Milanese, di Cernusco sul Naviglio, esordì in Serie A con la maglia dell’Atalanta. Passò poi alla Juventus, scrivendo pagine indelebili della storia bianconera e della Nazionale Italiana, vincendo i Mondiali del 1982. Scirea era un libero molto offensivo, non falloso e non cattivo. ...

Voto per l'Europa - il Sud dimenticato : i big della politica snobbano il Mezzogiorno : Non è un caso. Non lo è affatto. Perché vista la rimozione del tema Mezzogiorno dall'azione del governo e la scarsa centralità della questione meridionale nella...

Falcone - politica divisa nel giorno della cerimonia : dopo Fava e Musumeci diserta anche Orlando : Divisioni politiche il giorno della commemorazione della morte del giudice, che venne ucciso da Cosa Nostra nella strage di Capaci. Il presidente della commissione antimafia non sarà presente nell'Aula bunker di Palermo perché "hanno trasformato il ricordo del magistrato nel festino di Santa Rosalia".

Milano - striscioni contro Salvini nel giorno della manifestazione in centro : “Non sei il benvenuto” : La protesta attraverso gli striscioni dai palazzi e dai balconi contro Matteo Salvini contagia anche Milano nel giorno della manifestazione per le vie del centro del leader della Lega in vista delle Europee. “Non sei il benvenuto”, “dove sono i 49 milioni?” alcune delle frasi comparse tra le strade del capoluogo lombardo. In Statale, in mattinata, è stato ritirato uno striscione di minacce al ministro dell’Interno. ...

Pallavolo – Playoff Serie A2 : domenica è il giorno della verità - Caserta e Orvieto si giocano la promozione : domenica al PalaVignola di Caserta lo spareggio della Finale dei Play Off promozione, la Golden Tulip ospita la Zambelli Orvieto e chi vince è in A1 L’ultimo weekend pallavolistico della stagione di Club non riserva solo la finalissima di Champions League tra Igor Gorgonzola Novara e Imoco Volley Conegliano. Al PalaVignola di Caserta, infatti, domenica 19 maggio alle ore 17.00, le padrone di casa della Golden Tulip e le ospiti ...

L’uomo del giorno - Darìo Benedetto : possibile colpo della Roma : Torna il classico appuntamento con la nostra rubrica “L’uomo del giorno“. Protagonista di oggi è Darìo Benedetto, attaccante del Boca Juniors. Nato il 17 maggio 1990, l’argentino compie oggi 29 anni. Adolescenza non facile quella di Benedetto, che vide morire la madre quando aveva solo 12 anni e giocava nelle giovanili dell’Independiente. Smise di giocare per 4 anni, salvo poi ricominciare con un provino per ...

Addio De Rossi - Totti : “giorno triste - si chiude altro importante capitolo della nostra Roma” [FOTO] : Oggi è il giorno dell’Addio alla Roma di Daniele De Rossi, una bandiera della squadra giallorossa. Ma prima di lui, due anni fa, un’altra bandiera lasciò la compagine capitolina: Francesco Totti. I due hanno condiviso tantissime annate insieme e il “Pupone” ha espresso il suo pensiero in merito alla vicenda odierna, affidando le sue parole ad Instagram. “Oggi è un giorno triste. Oggi si chiude un altro ...

