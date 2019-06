Dopo 10 anni | ancora oscura la fine del volo AF Rio-Parigi | morirono 228 persone | 9 erano

Nicola Fratoianni : "Mi dimetto da segretario di Sinistra Italiana. Dopo elezioni riflessione senza sconti" : Dopo la sconfitta alle elezioni europee Nicola Fratoianni ha deciso di lasciare il suo incarico di segretario di Sinistra Italiana. Il politico lo ha comunicato con un post sui social in cui spiega: “Dalla campagna elettorale è emersa anche con forza, dal basso, a volte il dispiacere, a volte il fastidio per la frammentazione delle proposte di Sinistra. E questo è un tema vero”. Sul tema della divisione Fratoianni ...

“Ci vediamo Dopo il trapianto”. Ma il prof Paolo non è più tornato in classe : morto a 44 anni : Paolo Cingolani aveva salutato i suoi alunni a Senigallia, prima di partire, spiegandogli del trapianto a cui si sarebbe dovuto sottoporre per condurre una vita migliore e risolvere i suoi problemi di salute. Purtroppo non è più tornato in classe. I suoi ragazzi l'hanno ricordato in modo speciale.Continua a leggere

Champions - Dopo 6 anni una finale senza Messi o Ronaldo : Liverpool-Tottenham tra suggestioni e sicurezza monstre : La prima notizia è che dopo sei anni torneremo a non goderci uno tra Cristiano Ronaldo e Leo Messi in una finale di Champions: il portoghese ha dovuto abdicare ai quarti per volontà dei terribili ragazzi dell’Ajax, l’argentino ha invece ammirato la storica rimonta di Anfield firmata dal Liverpool. L’ultima volta accadde nel 2013 e in una delle due panchine – si sfidavano Dortmund e Bayern per un altro storico derby – sedeva Jürgen ...

Cosa resta di Napster - 20 anni Dopo : L’anno è il 1998. In una chatroom di internet, un utente che va sotto il nickname “Napster” racconta l’idea che sta coltivando da qualche tempo: creare un software in grado di condividere tra i computer su cui è installato la musica digitale contenuta negli hard disk. Il tutto, ovviamente, su base volontaria: questo programma avrebbe potuto frugare soltanto tra i file che gli utenti avrebbero messo in condivisione (una vera e propria sharing ...

Giro d’Italia 2019 - Giulio Ciccone ha vinto la maglia azzurra! Miglior scalatore - un italiano trionfa Dopo 4 anni : Giulio Ciccone ha conquistato matematicamente la maglia azzurra al Giro d’Italia 2019, il 24enne comanda la classifica riservata ai Migliori scalatori con 229 punti ed è irraggiungibile dal più immediato inseguitore (l’ecuadoregno Richard Carapaz è a quota 66). L’alfiere della Trek-Segafredo, vincitore anche del tappone Lovere-Ponte di Legno che prevedeva l’ascesa del Mortirolo (è transitato per primo sulla Cima Pantani), ...

Marracash e J-Ax fanno pace Dopo anni di liti - ma non tutti sono contenti : 'Sei un verme' : La notizia del giorno in ambito rap è sicuramente quella della pace tra Marracash e J-Ax. I due non erano più in buoni rapporti da anni, come testimoniato dalla faida mediatica che, nel 2017, aveva coinvolto da un lato Gué Pequeno e Marracash che pochi mesi prima avevano pubblicato insieme l'album 'Santeria' e, dall'altro, J-Ax e Fedez che poco dopo erano usciti con un altro album di coppia, ovvero il più volte disco di platino 'Comunisti col ...

Spread - Italia supera Grecia sui 5 anni. Borse giù Dopo minacce dazi Usa al Messico : Gli indici del Vecchio Continente hanno imboccato la strada del ribasso sulle rinnovate tensioni commerciali internazionali. Questa volta le minacce di nuovi dazi riguardano il Messico. Trump ha deciso che se il Paese non combatterà l'emigrazione clandestina verso gli Usa, saranno imposti dazi fino al 25 per cento...

Lucia Annibali - sei anni Dopo l'agguato con l'acido : "Alzarmi dal letto d'ospedale è stata la mia vittoria" : Sono passati sei anni dall’agguanto con l’acido in cui Lucia annibali è rimasta sfigurata in volto. La donna ora è deputata tra le file del Partito Democratico in cui continua il suo impegno contro la violenza di genere. Sulle pagine de Il Corriere della Sera, annibali i difficili momenti in cui era ricoverata in ospedale dopo l’aggressione:“Il bello è arrivato il giorno in cui mi sono alzata dal mio ...

Marianna Greco presunta suicida! Dopo 3 anni il marito è indagato : Marianna morì nel 2016 e subito si pensò al suicidio. Il caso ora è riaperto e il marito è indagato per omicidio, ma per la procura è un "atto dovuto". Era stata trovata senza vita nel letto di casa sua, il 30 novembre del 2016. La morte di Marianna Greco, 37 anni, di Novoli, in provincia di Lecce, era stata ricondotta a un suicidio: la donna si sarebbe inflitta quattro coltellate alla gola per togliersi la vita. Ma ora, il caso si tinge di ...

Trovata morta in casa - Dopo 3 anni svolta nel caso di Marianna Greco : indagato il marito : La famiglia della giovane di Novoli (Lecce) non aveva mai creduto all’ipotesi del suicidio e ha lottato per la riapertura...

Iurie Cegolea - arrestato Dopo 17 anni di latitanza : E' stato arrestato dalla Polizia, dopo 17 anni di latitanza, Iurie Cegolea. E' inserito nella lista dei 100 latitanti più pericolosi.

Odissea bancaria - Dopo 41 anni costretto a dire addio alla BNL : alla fine la BNL ce l’ha fatta, ha vinto! Da oggi mi attiverò per tentare di chiudere il conto che ho da decenni, lottando per cercare di perdere meno risparmi possibile.Ma penso sia il caso di raccontare questa storia lunga 41 anni, sperando che serva almeno ad aprire un’inchiesta interna per cercare di salvare altri correntisti dal mio supplizio. I fatti. La BNL è la banca nella quale ho aperto a 18 anni il mio ...

Omicidio Colacioppo - preso Dopo 17 anni latitante moldavo : era nella lista dei 100 più pericolosi : Operazione della polizia di Ancona e Ascoli Piceno con il supporto del servizio per la Cooperazione internazionale: arrestato Iurie Cegolea al confine tra Moldavia e Ucraina. Era il responsabile in concorso con altri due complici dell'uccisione dell'avvocato ucciso 1 febbraio...

Dennis Fantina - Dopo l’oblio - torna in tv 18 anni Dopo la vittoria a Amici : Dennis Fantina è tornato in tv. Il vincitore della prima edizione di Amici di Maria De Filippi – che all’epoca si chiamava Saranno Famosi – si è presentato come concorrente di All Together Now, il nuovo show di Canale 5 condotto da Michelle Hunziker con la collaborazione di J-Ax. Dennis ha spiegato che oggi ha 41 anni, ha due figli ed è disoccupato. Nonostante le sfortune e gli insuccessi, Fantina non si è mai arreso e ha deciso di riprovarci ...