Ditemi dei sì Salvini parla da premier

(Di sabato 1 giugno 2019) “Il governo durerà tanto, se tutti faranno ciò che hanno promesso e se saranno leali, concreti e rapidi si va avanti, se dovessimo continuare a sentire dei no come in questi giorni, è chiaro che l’Italia ha bisogno di sì”: lo ha detto il leader della Lega, Matteo, a Potenza, nel corso di un’iniziativa per sostenere il candidato sindaco del centrodestra, Mario Guarente, al ballottaggio di domenica 9 giugno.“Sono soddisfatto” della lettera dell’Italia all’Ue “perché ci sono segnali positivi per l’economia italiana e sono convinto che l’Europa rispetterà la nostra volontà di crescere e tagliare le tasse”, annunciando che lunedì sarà “a inaugurare il primo tratto della Pedemontana veneta”.

