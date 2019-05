De Laurentiis | «Dobbiamo trovare un grandissimo attaccante»

ilnapolista

(Di sabato 1 giugno 2019) Il presidente del Napoli Aurelio Deha parlato a Sky Sport in diretta da Capri «Sarri alla Juve mi divertirebbe, ma non sono io per dire se è l’allenatore giusto. Non sono Agnelli. Agnelli è uno che conosce perfettamente la sua società ed è il miglior giudice per decidere cosa fare perché sa bene dove vuole andare. Poi c’è anche il Milan, la Fiorentina, la Roma, forse anche la Lazio qualora Sarri dovesse restare al Chelsea e Inzaghi finire alla Juve, sono in parecchi a dover cambiare. Io mi tengo stretto Ancelotti, sono monogano» Ancelotti se è quello giusto? «Si è dimostrato un compagno di viaggio esemplare, poi è una persona colta, educata e piacevole. Possiamo discutere di tutto e abbiamo delle affinità comuni. Entrambi abbiamo il gran senso di rispetto e di amicizia, che è una cosa fondamentale, soprattutto nel calcio che chiunque ti da una pacca sulla spalla ...

