Da Manchester | “Hysaj – Utd ci sono già stati contatti | la situazione”

(Di sabato 1 giugno 2019) IlUnited mette nel mirino Elseid Hysaj, in uscita dal Napoli. Il terzino destro e il suo agente, Mario Giuffredi, hanno confermato la volontà di lasciare il club azzurro nel corso della prossima estate. I media inglesi rivelano l'interesse dei Red Devils, svelando che non siamo di fronte ad una novità assoluta: lo scorso novembre infatti lo United bussò alla porta di De Laurentiis, ma fu lo stesso calciatore a mettere a stoppare sul nascere qualsiasi tentativo di trattativa in vista di gennaio. Il discorso potrebbe tuttavia riaprirsi a breve, date le circostanze evidentemente diverse.

