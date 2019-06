Così Nibali ha perso il Giro d’Italia | la ripicca d’orgoglio su Roglic e il regalo a

Quasi quattro milioni di voti conquistati in un anno. Così la Lega ha cannibalizzato il M5s : I contesti non sono gli stessi. La partecipazione è diversa (il 73 per cento contro il 56 per cento). Ma può essere utile confrontare i voti ottenuti dai singoli partiti alle Politiche del 2018 con quelli delle Europee 2019. Anche solo per far capire, al di là delle dichiarazioni e delle percentuali

Quattro milioni di voti conquistati in un anno. Così la Lega ha cannibalizzato il M5s : I contesti non sono gli stessi. La partecipazione è diversa (il 73 per cento contro il 56 per cento). Ma può essere utile confrontare i voti ottenuti dai singoli partiti alle Politiche del 2018 con quelli delle Europee 2019. Anche solo per far capire, al di là delle dichiarazioni e delle percentuali

Giro d’Italia 2019 - Vincenzo Nibali attacca Primoz Roglic : “Se vuoi una foto vieni a casa mia - non si vince Così : oggi mi sono stufato” : vincenzo Nibali ha attaccato apertamente Primoz Roglic al termine della tredicesima tappa del Giro d’Italia 2019: il primo arrivo in salita di questa Corsa Rosa ha letteralmente infuocato gli animi, lo Squalo è rimasto sempre in coppia con lo sloveno lungo l’ascesa conclusiva che ha condotto a Ceresole Reale e il suo ritardo in classifica generale dal balcanico resta di 1’44”. Al termine della frazione, però, il capitano ...

'Nibali mai Così in forma prima del Giro' - : Il team manager del team Bahrain Merida Brent Copeland è ottimista su Vincenzo Nibali a due settimane dall'inizio del Giro d'Italia: 'Non è mai stato in condizioni così buone prima dell'inizio di una ...

Ciclismo - Brent Copeland : ‘Nibali mai Così in forma prima di un grande giro' : La prima parte di stagione non ha portato a Vincenzo Nibali nessuna vittoria, ma il campione siciliano sta arrivando al via del Giro d’Italia, il vero obiettivo, in ottima condizione. Il suo Team manager Brent Copeland ha espresso tutta la fiducia della squadra dopo le prove al Tour of the Alps e alla Liegi, parlando di un Nibali mai così in forma prima di un grande giro. Da parte sua il campione ha lamentato le difficoltà di adattamento a due ...

Liegi-Bastogne-Liegi - Nibali tira le somme : “ho giocato le mie carte - va bene Così” : Le dichiarazioni di Vincenzo Nibali al termine della Liegi-Bastogne-Liegi: il corridore della Bahrain Merida e le sue impressioni post-corsa Alla Liegi-Bastogne-Liegi 2019 protagonista assoluto è stato Jakob Fuglsang. Il ciclista danese dell’Astana ha conquistato la sua prima monumento di carriera ed ha trionfato in solitaria al traguardo belga. Ad attirare l’attenzione dei tifosi italiani di ciclismo anche la partecipazione ...