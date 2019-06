CorSport | Offerta per Hysaj dall’Atletico Madrid Ma rientra anche nella lista di Sarri

ilnapolista

(Di sabato 1 giugno 2019)ha annunciato la sua volontà di lasciare il Napoli, in cerca di nuove esperienze e di vittorie. Per lui, scrive il Corriere dello Sport, c’è stata l’dell’Atletico, che lo ritiene idoneo al progetto che il manager bresciano Andrea Berta ha sviluppato da ormai cinque anni. Ma il futuro del terzino del Napoli potrebbeessere alla Juventus se Mauriziosarà scelto per la panchina bianconera. Ildice che èdel mercato del tecnico per il suo eventuale percorso come successore di Allegri.ha una clausola valida per l’estero di 50 milioni di euro. Sarà rimpiazzato da Di Lorenzo. L'articoloperdall’Atletico. Madialla Juve ilNapo

