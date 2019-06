Come utilizzare la funzione PiP di macOS su YouTube

La Juve potrebbe utilizzare Pjanic Come pedina di scambio per arrivare a Marquinhos : In casa Juventus impazza il "toto allenatore", ma per conoscere l'erede di Massimiliano Allegri occorrerà ancora qualche giorno. Nel frattempo la dirigenza della Continassa è al lavoro per puntellare una rosa che è già di spessore, pur avendo alcune lacune importanti. Uno dei reparti nevralgici è la difesa, sguarnita numericamente e non più verdissima sul piano anagrafico. L'indagine conoscitiva Andrea Barzagli ha tirato i remi in barca, Giorgio ...

Utilizzare Amazon Echo Come una cassa Bluetooth : Uno dei prodotti tecnologici più venduti dell’ultimo anno è senza dubbio Amazon Echo, in tutte le sue versioni. Questo perché, proprio come Google, l’azienda di e-commerce più famosa del mondo, ha cercato di traportare nel leggi di più...

Come utilizzare Siri per cercare una ricetta : Ormai saprete benissimo che, a partire da iOS 12, è possibile personalizzare le funzioni di Siri creando dei comandi utilizzando l’applicazione “Shortcuts”. Più volte abbiamo però visto che alcune funzionalità, per quanto banali nell’esecuzione, possono leggi di più...

Thanos - Come utilizzare il guanto magico nell'easter egg di Google : Tra i tanti protagonisti presenti nel film c'è anche Thanos , personaggio unico nel mondo Marvel e tra i più amati dagli appassionati. Il film sta avendo un buon successo e anche Google ha pensato di ...

Come utilizzare AirDrop per scambiare file tra Device Apple : AirDrop è sempre stato il punto di riferimento per lo scambio di file tra Mac e con l’arrivo della stessa funzione su iOS 7, si è trasformato nel sistema definitivo per tutti i dispositivi Apple. leggi di più...

Utilizzare Google Home Come classico speaker Bluetooth : Uno degli utilizzi più frequenti degli smart speaker è ovviamente quello relativo alla riproduzione di contenuti audio. In Italia, tra i dispositivi di questo tipo, troviamo Amazon Echo e Google Home, il quale risulta essere leggi di più...