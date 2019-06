Come si difende Palamara dall' accusa di corruzione

Whatsapp - Come difendersi dalle spie : Non c’è un modo per prevenire l’attacco di Pegasus nemmeno con i software antivirus. L’unico modo per difendersi dalla falla Whatsapp è aggiornare

Pamela Prati - Manuela Villa la difende : "Come faccio a lasciare sola un'amica?" : Non accenna a spegnersi la polemica sul presunto matrimonio di Pamela Prati con il fantomatico Marco Caltagirone. Ieri la showgirl sarda è stata ospite di Barbara d'Urso a Live - Non è la d'Urso: un'intervista senza risposte, durante la quale la Prati ha anche abbandonato lo studio, salvo poi rientrare e continuare ad affermare quanto già rivelato nell'ultima puntata di Verissimo. Marco esiste, così come i due figli adottati e il ...

WhatsApp e il virus che spia il telefono : Come difendersi : Truffe su WhatsApp, ecco cosa non devi cliccareSicurezza dell'account Scadenza o pagamento di WhatsAppMessaggi audio da ascoltareServizi aggiuntivi per i VipNuove emoji ed emoticon da scaricareBuoni sconto da aggiudicarsi/1Buoni sconto da aggiudicarsi/2Straordinari premi a estrazioneBuoni e "regali" governativiLa multa da 100 euroLa morte di Gigi BuffonI documenti al corriereMusulmani contro il NataleLa passata MuttiIl network delle panzaneUna ...

Inquinamento da mercurio nel pesce : Come difendersi? La parolina magica è solo una : Non se ne sente parlare molto, ma l’Inquinamento da metilmercurio nel pesce che mangiamo è un problema molto serio. Finalmente un libro offre nuova consapevolezza: si chiama Rischio mercurio edito per i tipi di Tarka. Lo ha scritto Roberto Miniero, un epidemiologo che lavora al Dipartimento Ambiente e Salute dell’Istituto Superiore di Sanità. L’autore è un addetto ai lavori, una persona scrupolosa, che ha voluto mettere a frutto la sua ...

WhatsApp - scoperto il "virus" che spiava lo smartphone : Come difendersi : Già riparata la falla che consentiva agli hacker di installare spyware su smartphone per accedere ai dati contenuti nei...

Whatsapp - scoperto il "virus" che spiava lo smartphone : Come difendersi : Già riparata la falla che consentiva agli hacker di installare spyware su smartphone per accedere ai dati contenuti nei...

“Il grande inganno di Internet” : ecco Come difendersi dalle bufale (anche da quelle dei politici) : Disinformatori online, siti di bufale, meme creati ad hoc per confondere per questioni di marketing. Incluso quello politico. Nelle bufale in rete siamo cascati in tanti, ma non è solo colpa nostra. dalle interviste tagliate ad arte ai fotomontaggi, dai codici nascosti ai furti di profilo, fino alle vere e proprie catene di siti create apposta per diffondere disinformazione e lucrare sui nostri peggiori impulsi, gli inganni che riempiono la Rete ...

Bolletta luce e gas : consigli contro le truffe e Come difendersi : Bolletta luce e gas: consigli contro le truffe e come difendersi Quando si parla di Bolletta luce e gas gli italiani alzano gli occhi al cielo: una voce di spesa inevitabile, anche utile, visto che in cambio si ottiene un servizio. Ma troppo spesso oberata da rialzi e voci di spesa non facilmente comprensibili, tant’è che in molti lamentano il fatto che la Bolletta è per metà energia effettivamente utilizzata e per l’altra altre spese poco ...

Formula 1 – Vettel difende Leclerc : “il suo team radio? Non possiamo rispondere Come se fossimo sul divano” : Sebastian Vettel giustifica il team radio di Leclerc dopo l’incidente del monegasco della Ferrari nelle qualifiche del Gp d’Azerbaijan Domani la conferenza stampa piloti aprirà ufficialmente il weekend di gara del Gp di Spagna: i piloti della Formula 1 sono pronti a sfidarsi sul circuito del Montmelò, a Barcellona per il quinto round della stagione 2019. La Ferrari ha in serbo importanti novità per la gara spagnola, nella quale ...

Una statua di Satana col fallo eretto inaugurata nel bolognese. L'iniziativa fa scandalo ma il sindaco PD si difende : 'Non è Come sembra' : L'opera, creata dallo scultore Luigi Ontani, logicamente ha suscitato un immenso scalpore, facendo piovere critiche principalmente dall'area cattolica della politica. ' La fontana di Ontani è oscena ,...

Conto corrente : addebiti non autorizzati in estratto - Come difendersi : Conto corrente: addebiti non autorizzati in estratto, come difendersi addebiti Conto corrente, come evitare truffe Quando consultiamo l’estratto del nostro Conto corrente e ci accorgiamo che qualcosa non va non si può certamente restare con le mani in mano. Ad esempio, individuiamo dei movimenti sospetti o comunque non commissionati; parimenti, ci accorgiamo di addebiti non autorizzati. Insomma, cosa sta succedendo? Qualcuno ci ha truffato, ha ...

Meloni Come Trump : usa la grafica di Game of Thrones per esortare a «Difendere i confini dagli estranei» : «Invasi da masse di estranei? Non oggi. Blocco navale subito, difendiamo i confini». La calligrafia gotica della nuova locandina di Giorgia Meloni è quella di Game of Thrones , e sullo sfondo figura ...

Salute : troppa umidità in casa aumenta del 50% il rischio di asma e riniti allergiche - Come difendersi : Una abitazione su quattro avrebbe un percentuale troppo alta di umidità nell’aria, e di conseguenza un rischio superiore del 50% di sviluppare asma e riniti allergiche. Inoltre l’umidità presente nelle abitazioni favorirebbe lo sviluppo di muffe tutt’altro che innocue. A confermarlo, con ampi numeri, è uno studio pubblicato sullo European Respiratory Journal. L’eccessiva umidità indoor (superiore al 60%) favorisce la ...

Quando l'Europa sa Come difendersi dalle grandi multinazionali : Qualche mese fa Facebook ha deciso di cambiare le sue linee guida per la pubblicità online durante le elezioni europee. Da metà aprile, fino a nuovo avviso, le pubblicità su Facebook non saranno più disponibili per l'intera Unione Europea, ma solamente all'interno di ogni singolo Stato membro.Questo è essenzialmente il cuore della nuova strategia pubblicitaria che Facebook ha introdotto poche settimane fa. ...