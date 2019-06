TelevideoRai101 : Colle a Prefetti:difendere Costituzione -

Nel 73° anniversario della fondazione della Repubblica, il presidente Mattarella in un messaggio aiscrive:a voi "è affidata la testimonianza viva e praticata dei valori di libertà, democrazia e uguaglianza posti alla base della nostra". "Resta fondamentale l'azione per la prevenzione di possibili forme di condizionamento delle amministrazioni da parte della criminalità organizzata". E ancora:"Il volontariato e l'associazionismo"che aiutano persone in difficoltà "meritano sostegno dalle Istituzioni".(Di sabato 1 giugno 2019)