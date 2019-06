blogo

(Di sabato 1 giugno 2019)ha compiuto 30 anni e li ha festeggiati lo scorso 24 e 25 maggio con l'annualedel Festivalche si è svolto a Jesolo Lido e nel quale sono stati proclamati i vincitori di quest'anno. Ideato da Gruppo Alcuni,è un progetto internazionale di corti, scritti e interpretati dai ragazzi per i ragazzi, con l’intento di far conoscere agli studenti come nasce un prodotto audiovisivo. Ogni annocoinvolge migliaia di ragazzi delle scuole medie e superiori provenienti da diversi Paesi: supervisionati da Francesco e Sergio Manfio, che firmano anche la produzione esecutiva e la regia dei film italiani, gli studenti prendono parte a tutte le fasi produttive del cortometraggio, dalla scrittura del soggetto alla recitazione, fino alle riprese., su5 ilpubblicato su TVBlog.it ...

SerieTvserie : Ciak Junior, su Canale 5 il racconto della 30esima edizione - ZoomMagazineIT : Al via la 30esima edizione di “Ciak Junior – Il cinema fatto dai ragazzi” - valtiberina : Domenica 2 giugno alle 9,35 su CANALE 5 va in onda la 1° puntata di CIAK JUNIOR, con il cortometraggio “LO SPIRITO… -