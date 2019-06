Chi era Fabiano Vitucci? L'ex corteggiatore di Uomini e Donne scomparso in un incidente

Da allora sono passati quattro anni e sembrava che finalmente Fabiano avesse coronato il suo sogno romantico, accanto alla sua compagna. Il giovane aveva abbandonato il mondo dello spettacolo e non era più tornato in televisione, cominciando a lavorare nella sede toscana della multinazionale Abb.



Probabile che la sua fidanzata avesse tutte le caratteristiche, che Fabiano aveva cercato di trovare -qualche anno fa – negli studi di Uomini e Donne:" La mia donna ideale deve rispecchiarmi, nel senso che io sono un ragazzo semplice, solare, dolce, coccolone e un po’ permaloso!"



Originario di Prato, Fabiano si era trasferito da 4 mesi a Montevarchi, dove viveva assieme alla sua ragazza. Proprio nel coprire il tragitto che lo avrebbe riportato a casa, il ragazzo ha tentato un sorpasso che lo ha portato a schiantarsi contro un camion che percorreva la strada in direzione opposta. Impossibilitato a fermarsi, l’autista del camion lo ha travolto, uccidendolo sul colpo e i soccorritori che sono arrivati sul posto, non hanno potuto fare assolutamente nulla per salvargli la vita.

(Di sabato 1 giugno 2019)era uno dei moltissimi ragazzi che hanno tentato di trovare l'amore in giovanissima età, affidandosi al dating show Maria De Filippi. A pochissime ore dalle scelte dell'ultima stagione di, arriva la notizia della tragica scomparsa di, morto per un sorpasso azzardato, mentre si trovava in sella alla sua motocicletta.aveva finalmente trovato l'amore: a 29 anni il bellissimo ragazzo che aveva corteggiato senza successo, prima Giorgia Lucini, quindi Chiara Sammartino e poi Valentina Dallari, sembrava felice al fianco di una ragazza conosciuta lontano dai meccanismi televisivi.Valentina Dallari in particolare aveva particolarmente apprezzato, pur ammettendo che i ragazzi biondi non erano esattamente il suo ideale di uomo. Nonostante la simpatia iniziale, Valentina non accordò la sua preferenza al, il quale decise di abbandonare il programma, spiegando che non aveva partecipato per raggiungere la notorietà, ma soltanto perché sinceramente interessato a Valentina, che sembrava differente dalle altre ragazze che aveva incontrato nella sua vita.