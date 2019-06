Champions | sale l’attesa per Tottenham-Liverpool | tifosi a Madrid senza ticket | scatta la

SuperChampions - sale la tensione : incontro tra Ceferin e i top club dell’Eca [DETTAGLI] : Si svolge oggi in Svizzera un incontro tra il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin e un gruppo ristretto di alcuni top club che appartengono all’Eca: tra questi Barcellona, Real Madrid, Juventus, Inter e Milan. Si tratta di un Board meeting Eca che non era originariamente in programma ma che si è reso necessario dopo il salire delle tensioni per la modifica della Champions League che l’Eca di Andrea Agnelli vorrebbe ...

Milan - Salvini ancora ironico : “Più facile la Salernitana in Champions che il Milan…” : Non è la prima volta che utilizza l’ironia, Matteo Salvini, quando parla del “suo” Milan. Tifoso della squadra rossonera, diverse volte il ministro dell’Interno non ha fatto mistero di mostrare tutta la sua delusione per un andamento non esaltante della compagine Milanese, tra poco impegnata in campo contro il Bologna. Milan-Bologna, diretta live della sfida E così, in un comizio a piazza Portanova a Salerno, il ...

Premier - il Chelsea sale al terzo posto. Lo United saluta la Champions : LONDRA, Inghilterra, - Maurizio Sarri sorride a metà. Il Chelsea batte 3-0 il Watford e scavalca il Tottenham al terzo posto ma il tecnico sarà quasi sicuramente costretto a fare a meno di Kanté in ...

Torino sale in zona Champions e inguaia Gattuso : I gol di Belotti e di Berenguer fanno sognare il Torino, che batte 2-0 il Milan agganciando in classifica al quinto posto proprio i rossoneri e l'Atalanta, in campo domani. Una vittoria frutto del grande agonismo e della preparazione minuziosa della partita da parte di Mazzarri, espulso per la sesta volta, in questo campionato, per proteste. I granata hanno sbloccato il risultato con un rigore per una spinta di Kessie su Izzo in area, con ...