Champions | dopo 6 anni una finale senza Messi o Ronaldo | Liverpool-Tottenham tra

Juve - secondo Money.it l'annuncio di Guardiola potrebbe arrivare dopo finale Champions : La ricerca del nuovo allenatore per la Juventus prosegue senza sosta ed è materia della stampa che non lesina ad accostarle tutti i migliori professionisti del settore. La maggior parte degli addetti ai lavori vedrebbe Maurizio Sarri molto vicino a raccogliere la pesante eredità di Massimiliano Allegri, ma il portale Money.it da giorni rivela indiscrezioni in base alle quali da tempo la dirigenza della Continassa avrebbe raggiunto l'accordo con ...

Luciano Spalletti - morto il fratello Marcello a 66 anni : tragedia dopo la gioia Champions : dopo la gioia per la soffertissima qualificazione in Champions League all'ultima partita con l'Inter, un dramma per Luciano Spalletti: è morto infatti il fratello Marcello. La notizia la ha data l'Inter sul suo sito ufficiale: "FC Internazionale Milano si stringe attorno alla famiglia Spalletti per

Cristiano Ronaldo show in allenamento : l’esultanza dopo il gol è da.. finale di Champions [VIDEO] : Cristiano Ronaldo pazzo di gioia per il gol in allenamento: l’esultanza è un piccolo regalo ai suoi tifosi Cristiano Ronaldo fa sempre sul serio, anche quando si trova in campo, in allenamento, a stagione terminata. L’attaccante portoghese della Juventus ha fatto impazzire i tifosi presenti all’allenamento della Juventus con una giocata pazzesca: un dribbling da standing ovation, qualche finta ed un dritto diretto in rete ...

La retromarcia il di Ceferin sulla SuperChampions arriva dopo le rivelazioni del NYT sui suoi rapporti con Agnelli : Fa quanto meno sorridere le dichiarazioni di Ceferin “Se dipendesse da me, nulla dovrebbe cambiare” ha detto in un’intervista allo Spiegel, parlando della rivoluzione prevista per la Champions. Il presidente della UEFA si è detto contrario ad accelerare la riforma, un netto cambio di marcia, arrivato dopo le critiche, anzi le minacce da parte di tutte le Leghe europee. Ma non solo, Ceferin parla dopo un articolo del NYT in cui il prestigioso ...

Golf - Ranking Mondiale (20 maggio 2019) : Brooks Koepka torna al comando dopo il trionfo al PGA Championship - Francesco Molinari settimo : Settimana di novità per il World Golf Ranking dopo la conclusione del PGA Championship 2019, andato in scena presso il Bethpage State Park di Farmingdale, New York (USA). L’appuntamento ha riunito come di consueto le stelle del panorama internazionale e lo statunitense Brooks Koepka ha dominato con un gioco semplicemente perfetto prendendo il largo rispetto alla concorrenza sin dalle prime giornate. Il 29enne di West Palm Beach (Florida) ...

Volley - Champions League : vincono Novara e Civitanova. Trionfo femminile e maschile : doppietta italiana dopo 8 anni : dopo un lungo periodo, l’Italia torna sul tetto d’Europa, con una doppietta che mancava da otto anni. Nell’arco di cinque ore tornano nella penisola due Cev Champions League della pallavolo. Una era assicurata, quella del torneo femminile che vedeva affrontarsi l’Igor Novara contro le campionesse d’Italia dell’Imoco Conegliano (in provincia di Treviso). Hanno vinto le prime con una partita straordinaria. E altrettanto straordinaria è stata ...

Golf - PGA Championship 2019 : Brooks Koepka ad un passo dalla gloria - avversari lontani dopo il terzo giro! Francesco Molinari perde terreno : Prosegue nel segno di Brooks Koepka il PGA Championship 2019, secondo Major della stagione Golfistica in corso sul Black Course del Bethpage State Park di Farmingdale, New York (USA). dopo aver riscritto le statistiche del torneo nelle prime due giornate, il giocatore statunitense ha leggermente rallentato il ritmo nel terzo giro chiudendo in 70 colpi e difendendo lo score complessivo di -12 con cui ha preso il via nel primo pomeriggio ...

Italia - l’Europa è tua! Dominio totale nel volley - le Champions League tornano a casa : doppietta dopo 9 anni : I CAMPIONI DELL’EUROPA SIAMO NOI! Urlato a squarciagola due volte, all’unisono, in quella Max Schmeling Halle che nel 2002 fu teatro del leggendario trionfo iridato della nostra Nazionale femminile: Civitanova e Novara hanno alzato al cielo le due Champions League, l’Italia è padrona indiscussa dell’Europa pallavolistica, la Lube e l’Igor sono i giganti del Vecchio Continente e hanno spedito il nostro Paese ...

Volley - CIVITANOVA MAGISTRALE! Lube Campionessa d’Europa - Padroni del Continente : demolito lo Zenit Kazan - Champions League dopo 17 anni : CAMPIONI D’EUROPA! Padroni DEL Continente! Maestri Stellari, Profeti della Pallavolo, Dominatori Regnanti. CIVITANOVA ha vinto la Champions League 2019 di Volley maschile demolendo lo Zenit Kazan per 3-1 (16-25; 25-15; 25-12; 25-19) nella Finale giocata alla Max Schmeling Halle di Berlino e ha così completato la settimana perfetta: martedì sera aveva conquistato lo scudetto al termine di un’epocale rimonta contro Perugia nella gara-5 ...

Golf - PGA Championship 2019 : Brooks Koepka da record - -12 dopo due giri. Francesco Molinari recupera ed è 26° - Tiger Woods non supera il taglio : Brooks Koepka è l’uomo dei record al PGA Championship. Sul Black Course, a Bethpage, il detentore di quello che oggi è il secondo Major dell’anno compie un’impresa spettacolare, chiudendo il secondo giro 12 colpi sotto il par, impiegandone 65 in questa giornata e realizzando, con un complessivo 128, un gran numero di primati: tra questi, meno colpi impiegati a finire due giri nella storia di Major, score migliore nella storia ...

L’Ajax festeggia dopo la delusione Champions : 34ª Eredivisie : L’Ajax ha vinto la 34ª Eredivisie questa sera superando per 4-1 il De Graafschap L’Ajax, dopo la delusione nella semifinale di Champions League, si consola con il titolo di campione d’Olanda. Scudetto ottenuto per la 34esima volta nella sua storia. Nell’ultima giornata della Eredivisie, gli uomini di Erik ten Hag hanno vinto 4-1 sul campo del De Graafschap mantenendo il vantaggio sul Psv Eindhoven, vittorioso ...

Volley - Finale Champions League 2019 : Civitanova in missione. Obiettivo : spezzare l’egemonia russa dopo 8 anni : Operazione Berlino. La missione è iniziata oggi, subito dopo i festeggiamenti per la conquista dello scudetto: Civitanova ha incominciato alla Finale della Champions League 2019 di Volley maschile che andrà in scena sabato 18 maggio alla Max Schmeling Halle della capitale tedesca, la Lube incrocerà lo Zenit Kazan in un atto conclusivo da brividi che vale un’intera stagione. Chi alzerà al cielo il trofeo continentale più importante? I ...

Golf - PGA Championship 2019 : Tiger Woods torna in campo dopo il trionfo al Masters e insegue il sedicesimo titolo in un Major : La stagione Golfistica internazionale prosegue questa settimana con uno degli appuntamenti più attesi dell’intero calendario: il PGA Championship 2019, secondo dei quattro tornei Major dell’anno che prenderà il via nella mattinata di giovedì 16 maggio sul percorso del Bethpage State Park Black di Farmingdale, nello stato di New York (USA). dopo lo strepitoso successo all’Augusta Masters con cui è entrato definitivamente nella ...

Tottenham - Pochettino : 'Futuro dopo la finale di Champions - ma potrei andare via' : Mauricio Pochettino è uno degli uomini del momento, allenatore capace di portare il Tottenham in finale di Champions League per la prima volta nella storia. Risultato arrivato senza fare mercato, ...