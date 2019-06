Certosa Trisulti | Articolo 21 denuncia | la Digos perquisisce la redazione di Report

Certosa di Trisulti - il ministero avvia iter per revocare concessione all'associazione vicina a Bannon : Stop all'associazione presieduta da Benjamin Harnwell, esponente di punta della nuova destra sovranista europea e da sempre vicino al "guru" americano

Schiaffo al sovranista Bannon Non avrà la Certosa di Trisulti : Diana Alfieri Il ministro dei Beni culturali revoca la la concessione all'ex braccio destro di Trump. Il governo: atto dovuto Diana Alfieri Per qualcuno una vittoria della legalità, per altri semplicemente un atto dovuto. Fatto sta che il ministro per i Beni e le attività culturali, Alberto Bonisoli sta per togliere la Certosa di Trisulti a Steve Bannon, il politologo americano già braccio destro di Donald Trump che vorrebbe creare ...

Sulla Certosa di Trisulti revocata a Bannon abbiamo vinto - ma mancano risposte : C’era una volta, in una fredda giornata di dicembre, una piccola comunità, fra i rigogliosi colli ciociari, che aveva deciso di manifestare contro gli uomini ricchissimi e potenti della destra mondiale, capitanati da Steve Bannon e il cardinale Burke, che avevano sottratto loro uno dei luoghi simbolo del territorio, la Certosa di Trisulti. Nessuno aveva dato credito a un gruppo di qualche centinaio di “camminatori” ...

Certosa di Trisulti - il ministero la toglie all’associazione vicina a Steve Bannon : voleva usarla per la scuola di sovranismo : Il ministero dei Beni Culturali ha avviato l’iter per la revoca della concessione dell’Abbazia di Trisulti alla fondazione Dignitatis Humanae Institute, vicina a Steve Bannon, ex braccio destro di Donald Trump, che vorrebbe creare nella Certosa di Collepardo, in provincia di Frosinone, la scuola internazionale del sovranismo. Il passo indietro ha avuto inizio con la richiesta da parte del ministro Alberto Bonisoli di ...

Bonisoli contro Bannon. Revocata la concessione della Certosa di Trisulti : Alberto Bonisoli contro Steve Bannon? A Collepardo, in provincia di Frosinone, sorge la Certosa di Trisulti, un monastero del tredicesimo secolo che presto si sarebbe dovuta trasformare in un istituto per formare l'aspirante classe dirigente sovranista, una “scuola per nuovi gladiatori” chiamati a d

La concessione della Certosa di Trisulti a Steve Bannon è stata revocata : Il ministro per i Beni e le attività culturali, Alberto Bonisoli, "a seguito degli esiti dell'attività ispettiva condotta e del conseguente parere dell'Avvocatura dello Stato richiesto qualche settimana fa dal Mibac, ha richiesto al segretario generale di dare impulso alla Direzione Generale competente affinché intraprenda tutte le opportune azioni a tutela dell'amministrazione rispetto alle rilevate criticità in ordine alla ...