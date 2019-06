Canottaggio – Europei Assoluti | buon avvio degli azzurri a Lucerna | tutti i risultati

LIVE Canottaggio - Europei 2019 in DIRETTA : sabato 1° giugno - tempo di semifinali : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle semifinali degli Europei senior di Canottaggio di Lucerna: in Svizzera oggi scatta la seconda giornata della rassegna continentale e saranno in acqua tredici dei quindici equipaggi azzurri (su 17 specialità previste). L’Italia infatti ieri ha già qualificato due imbarcazioni alle finali di domani. Oggi tra le 11.15 e le 12.40 sono ...

Canottaggio - Europei 2019 : programma - orari e tv. Tutti gli italiani in gara sabato 1° giugno : Seconda giornata di sfide agli Europei di Canottaggio di Lucerna: oggi sarà tempo di semifinali ed ultimi ripescaggi per gli equipaggi in gara. L’Italia ha già piazzato due equipaggi in finale, oggi tra i nove in semifinale e gli altri tre tra quarti e ripescaggi, la spedizione azzurra punta a far decollare il numero di imbarcazioni che domani si giocheranno le medaglie. Le gare verranno trasmesse in streaming su worldrowing.com. programma ...

Canottaggio - Europei Lucerna 2019 : Simone Martini ai quarti - Finale C per Clara Guerra : Sono andati in scena a Lucerna, in Svizzera, i ripescaggi degli Europei di Canottaggio, che hanno chiuso la prima giornata di competizioni: per quanto riguarda l’Italia, dopo le ottime batterie del mattino, erano in acqua soltanto i due singoli senior, con Clara Guerra e Simone Martini. Nel singolo senior maschile Simone Martini passa ai quarti di domani giungendo secondo in 7’10″52 alle spalle della Serbia, vittoriosa in ...

Canottaggio - Europei 2019 : avvio convincente per l’Italia nelle batterie. Brillano 4 di coppia e doppio pesi leggeri : Grande Italia nella prima giornata di gare degli Europei 2019 di Canottaggio, che sono scattati oggi a Lucerna (Svizzera). nelle batterie della sessione mattutina i nostri portacolori sono stati protagonisti e il bottino complessivo è di due equipaggi già in finale, nove in semifinale, mentre quattro dovranno passare dai ripescaggi. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio tutti i risultati. Singolo Ultimo posto nella propria batteria per Simone ...

LIVE Canottaggio - Europei 2019 in DIRETTA : prime batterie - l’Italia chiude con nove equipaggi in semifinale e due in finale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.00 Grazie per averci seguito, il nostro LIVE termina qui. Appuntamento alla prossima DIRETTA, buona giornata da OA Sport. 13.57 Nel pomeriggio non vi sarà DIRETTA per i ripescaggi, per conoscere i risultati dei singolo senior vi rimandiamo alla cronaca del pomeriggio. 13.55 L’Italia chiude le batterie del mattino con due equipaggi già in finale (domenica), nove in semifinale (domani) ...

LIVE Canottaggio - Europei 2019 in DIRETTA : prime batterie - l’Italia si mette alla prova : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale delle batterie degli Europei senior di Canottaggio di Lucerna: in Svizzera oggi scatta la rassegna continentale e nella mattinata odierna saranno in acqua tutti i quindici equipaggi azzurri (su 17 specialità previste). L’Italia infatti non sarà in gara soltanto nel quattro di coppia senior femminile e nell’otto senior femminile. Oggi tra le 09.00 e le 14.00 sono in programma le ...

Canottaggio - Europei 2019 : programma - orari e tv. Tutti gli italiani in gara venerdì 31 maggio : Oggi (venerdì 31 maggio) si svolgerà la prima giornata di gare degli Europei di Canottaggio a Lucerna (Svizzera). Questa rassegna continentale si aprirà con le batterie di tutte le specialità, mentre nella sessione pomeridiana ci saranno i primi ripescaggi. Sarà quindi importante partire forte per riuscire a superare il turno direttamente e molto equipaggi azzurri potranno lasciare subito il segno. Le gare odierne saranno trasmesse in diretta ...

Canottaggio - Europei 2019 : i favoriti gara per gara. Diverse opportunità di medaglia per l’Italia : Domani prenderanno il via a Lucerna (Svizzera) gli Europei 2019 di Canottaggio. Questa rassegna continentale è già entrata negli annali, facendo registrare il nuovo record di iscritti, con quasi 600 atleti provenienti da 36 nazioni Diverse. Ci apprestiamo quindi a vivere tre giornate di gare molto intense e ricche di duelli spettacolari. Andiamo quindi a scoprire i favoriti gara per gara degli Europei 2019 di Canottaggio. Singolo Riflettori ...

Canottaggio - Europei 2019 : i convocati dell’Italia ai raggi X. Molti equipaggi confermati - non mancano gli esperimenti in vista dei Mondiali : Saranno 46 gli azzurri in gara da venerdì a domenica a Lucerna negli Europei di Canottaggio: 41 titolari e 5 riserve per un totale di 15 equipaggi, 10 senior e 5 pesi leggeri. In tutto in Svizzera saranno in acqua 36 Nazionali, con 239 equipaggi e 587 atleti. Tra formazioni confermate ed esperimenti in vista dei Mondiali di Linz, andiamo a scoprire chi schiererà l’Italia. Di seguito gli equipaggi azzurri in gara ai raggi X: SINGOLO SENIOR ...

Canottaggio - Europei 2019 : i convocati dell’Italia - 46 azzurri in gara a Lucerna : Francesco Cattaneo, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana di Canottaggio, ha diramato le convocazioni per gli Europei 2019 che andranno in scena a Lucerna (Svizzera) dal 31 maggio al 2 giugno. Scenderanno in acqua 15 formazioni: 10 tra i seniores (6 maschili e 4 femminili) e 5 tra i pesi leggeri (3 maschili, 2 femminili). Dunque vedremo all’opera 46 azzurri impegnati nelle acque del Rotsee, la rassegna continentale rappresenta un ...

Canottaggio - Europei 2019 : il calendario completo. Programma - orari e tv : Da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno si svolgeranno a Lucerna (Svizzera) gli Europei 2019 di Canottaggio. Una rassegna continentale da record, visto che si sfideranno quasi 600 atleti provenienti da 36 nazioni diverse. Tra di esse c’è ovviamente anche l’Italia che parteciperà con 15 imbarcazioni e proverà a confermarsi nuovamente ai vertici, dopo il terzo posto nel medagliere della scorsa edizione. L’evento si articolerà quindi su tre ...

Canottaggio - Europei Lucerna 2019 : il DT Francesco Cattaneo svela la composizione degli equipaggi azzurri : Sono state svelate le convocazioni per gli Europei di Canottaggio, che si terranno a Lucerna dal 31 maggio al 2 giugno: al sito federale ha parlato a tal proposito il DT Francesco Cattaneo, che ha svelato la composizione di alcuni dei 15 equipaggi che verranno schierati dall’Italia nella rassegna continentale. Si parte dal reparto pesi leggeri: “Nei pesi leggeri maschili all’Europeo gareggerà Martino Goretti nel singolo, ...