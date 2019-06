Cancro al seno - nuovo farmaco Nelle giovani sopravvivenza +70% : Un terapia potrebbe dare una nuova speranza alle donne colpite da tumore del seno e migliorare significativamente la sopravvivenza globale, fino al 70% in più. Lo dimostra lo studio di fase III Monaleesa-7, in cui l'Italia ha avuto un ruolo importante, che ha valutato la molecola ribociclib, in associazione alla terapia endocrina come trattamento iniziale in donne in... Segui su affaritaliani.it

Una nuova cura per il Cancro al seno aumenta del 70% le possibilità di sopravvivenza delle donne giovani : Sono in aumento le donne giovani, tra 20 e 39 anni, con tumore al seno avanzato. Per loro, una nuova speranza arriva da una molecola (ribociclib) che, aggiunta alla terapia endocrina standard, ha dimostrato di aumentare significativamente la sopravvivenza. A evidenziarlo è lo studio di fase III MONALEESA-7, su un campione di 672 pazienti seguite da circa tre anni, presentato al congresso della Società americana di oncologia clinica ...

Race for the Cure : la pioggia non ferma la lotta contro il Cancro al seno : “Il rosa della Race for the Cure invade le strade di Roma per sostenere la battaglia di migliaia di donne contro il cancro al seno. Grazie agli organizzatori, ai volontari, agli 80 mila in corsa sotto la pioggia. Battere il cancro si può“: lo ha scritto su Twitter Giulia Grillo, ministro della Salute. “La pioggia non ferma le migliaia di partecipanti arrivati da tutta Italia per sostenere la lotta ai tumori del seno”, ha ...

Il caso delle protesi al seno accusate di provocare il Cancro : La donna italiana che dodici anni fa, per motivi estetici, si è fatta impiantare una protesi al seno, alla fine non ce l'ha fatta e lo scorso 14 febbraio è deceduta all'ospedale Umberto I di Roma. Anche lei colpita dall'Alcl, il linfoma anaplastico a grandi cellule associato ad alcuni tipi di protesi. È il primo caso in Italia ma che rientra in un'inchiesta (“Implant Files”) portata avanti a dall'ICIJ (Consorzio internazionale di giornalisti ...

Race for the cure - di corsa contro il Cancro al seno. Dal 16 al 19 maggio al Circo Massimo : Nel mondo il tumore al seno è la neoplasia più diagnosticata tra le donne, con oltre 1,6 milioni di casi ogni anno. Solo in Italia si registrano oltre 50mila nuovi casi l'anno. Secondo l'Agenzia ...

Cura Cancro al seno con metodo Hamer : morta 43enne/ "Percorso condiviso col marito" : Giovane psicoterapeuta di Udine morta dopo aver rifiutato le cure per il cancro al seno per seguire il metodo Hamer: scelta condivisa con il marito.

Serena Grandi dopo il ciclo di radioterapia per il Cancro al seno : «Non si mostra il dolore…» : «Non si mostra il dolore, questo ho imparato in questo mio percorso». Così Serena Grandi su Instagram si mostra in una foto al termine del ciclo di radioterapia. L’attrice sta combattendo la sua battaglia contro il cancro al seno e ha voluto ringraziare i suoi follower oltre a lanciare un messaggio. «La prevenzione è alla base di tutto – scrive – Ho deciso di condividere con voi questa foto scattata poco fa, dopo molto sedute ...

Abbraccia il figlio di 3 anni e nota qualcosa di strano : “Così ho scoperto di avere il Cancro al seno” : La storia di Emily Makin, 28enne di Wigan, Inghilterra, che ha scoperto di avere un carcinoma mammario triplo negativo dopo aver notato un nodulo mentre prendeva in braccio il figlio di 3 anni: "Stavo benissimo, non avevo altri sintomi. Per questo credo che l'abbraccio di mio figlio mi ha salvato la vita".Continua a leggere