Calabria | nuova scossa di terremoto interessa Le Serre | nessun danno

Rinviato il concerto dei Thegiornalisti a Reggio Calabria del 3 aprile - Tommaso Paradiso è malato : nuova data e biglietti : Il concerto dei Thegiornalisti a Reggio Calabria è Rinviato. Le condizioni di Tommaso Paradiso, che già aveva lamentato una tracheite sul palco del PalaFlorio di Bari, non consentono di affrontare lo spettacolo in programma al PalaCalaFiore per il 3 aprile. La nuova data è fissata per il 4 maggio. I partecipanti al concerto di Bari possono conservare il biglietto per una nuova data che sarà presto annunciata, così come promesso da Tommaso ...