Buon 2 Giugno 2019 | Festa della Repubblica Italiana | i VIDEO per gli auguri su Facebook e

Buon 2 Giugno 2019 - Festa della Repubblica Italiana : FRASI e CITAZIONI per gli auguri su Facebook e Whatsapp : Il 2 Giugno 2019 è la 73ª Festa della Repubblica Italiana. La Repubblica Italiana nasce il 2 Giugno 1946 con il referendum che boccia con oltre 12 milioni 717 mila voti la monarchia di casa Savoia, cui vanno circa 2 milioni di preferenze in meno. Il 2 Giugno si celebrano i valori di un popolo che sentiva d’essere una Nazione, desideroso dell’integrità della sua Patria. E’ il giorno in cui gli Italiani hanno scelto di costruire l’Italia delle ...

Buon 2 Giugno 2019 - Festa della Repubblica Italiana : IMMAGINI - VIGNETTE e GIF per gli auguri su Facebook e WhatsApp : Il 2 Giugno 2019 si celebra la Festa della Repubblica Italiana, in ricordo della nascita della Repubblica, nel giorno in cui si tenne il referendum istituzionale del 1946. La Festa della Repubblica è un’occasione di riflessione: è sul percorso della pacificazione civile, della concordia e dell’unificazione nazionale che si è costruita la Democrazia ed è su queste basi che si fonda la nostra Costituzione. Nella gallery a corredo ...

Buongiorno e Buon 1° Giugno 2019 : le IMMAGINI e le GIF più belle da condividere oggi su Facebook e WhatsApp : Inizia oggi un nuovo mese del 2019! Ecco una gallery con le IMMAGINI per augurare il Buongiorno e un Buon 1° giorno di Giugno alle persone a noi care! L'articolo Buongiorno e Buon 1° Giugno 2019: le IMMAGINI e le GIF più belle da condividere oggi su Facebook e WhatsApp sembra essere il primo su Meteo Web.

2 giugno - FdI contro Trenta : “Buona festa Buonista - peace and love”. Lei fa il segno della pace. Ma finisce con le urla in Aula : “Buona festa buonista ministro. peace and love”. La senatrice di Fratelli d’Italia, Isabella Rauti, ha fortemente criticato la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, per aver scelto, come tema della parata del 2 giugno, l’inclusione. Trenta, nella replica al Senato, ha spiegato che l’inclusione riguarda “chi fa parte o ha fatto parte delle forze armate. Inclusione significa che per la prima volta ...

Oroscopo Acquario - giugno : Buon momento in amore - accordi lavorativi in arrivo : Il mese di giugno è arrivato. Cosa hanno in serbo le stelle per tutti i nati sotto il segno dell'Acquario? Scopriamo le previsioni astrologiche che riguardano il periodo compreso tra il primo e il 30 giugno 2019. Di seguito i consigli per affrontare al meglio il primo mese della stagione estiva. Nel mese di maggio alcune situazioni in sospeso sono state sbloccate soprattutto nella parte conclusiva del periodo. In amore non è stato possibile ...

Buon Compleanno… Pippo : il 7 giugno lo show-evento su Rai 1 per festeggiare Baudo. Tutti gli ospiti : Buon Compleanno... Pippo Nel giorno del suo 83esimo compleanno, il prossimo 7 giugno, Rai 1 renderà omaggio a Pippo Baudo con uno show-evento in prima serata dal titolo Buon Compleanno… Pippo. Una vera e propria festa in compagnia di amici e colleghi, molti dei quali ‘li ha inventati lui’, per festeggiare anche i 60 anni di carriera. “La Rai organizzerà per me una grande festa alla quale prenderanno parte gli amici più ...

Oroscopo settimanale fino al 2 giugno : Buone emozioni per il Toro - stanco il Cancro : Inizia l'ultima settimana del mese di maggio. Le stelle sono pronte a dare il loro responso per la settimana da lunedì 27 maggio a domenica 2 giugno. Se il Cancro potrà accusare una certa stanchezza, il Toro vivrà belle emozioni in ogni campo. Ariete: sarà una buona settimana; soprattutto nella parte centrale del periodo avrete delle buone intuizioni, utili per il lato lavorativo. In amore potrete fare degli incontri fortunati, quando la luna ...

Oroscopo Bilancia - giugno : Buone occasioni lavorative - possibili insoddisfazioni in amore : Il primo mese della stagione estiva è alle porte. Leggiamo le previsioni che riguardano il periodo di giugno 2019. Di seguito le stelle con lavoro, amore e salute per tutti i nati sotto il segno della Bilancia. Nel mese di maggio, tutti i nati sotto questo particolare il segno hanno vissuto dei momenti di stanchezza, soprattutto nella prima parte del periodo. A livello salutare, è stato necessario un momento di ripresa, avvenuta nella fine del ...

Oroscopo dal 3 al 9 giugno : bene l'amore per Scorpione - Sagittario di Buon umore : Nella settimana che va dal 3 al 9 giugno, i nativi del Toro saranno impegnati al lavoro, mentre Gemelli potrebbe avere delle divergenze con il partner. Sarà una settimana di successi lavorativi per il Leone, a differenza di Cancro che avrà dei grattacapi con i colleghi. Acquario potrebbe avere dei cambiamenti, mentre per Pesci saranno giorni un po' tristi. Di seguito nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana dal 3 al 9 giugno ...

Buon Compleanno Pippo - gli ospiti dell'evento del 7 giugno : Come anticipato da Tvblog all'inizio del mese, il prossimo 7 giugno 2019 Rai 1 ospiterà in prima serata un evento speciale dedicato al sessantesimo anno di carriera di Pippo Baudo, che cadrà in concomitanza con lo spegnimento della sua ottantreesima candelina sulla torta di Compleanno. Una grande festa che di certo raccoglierà davanti al piccolo schermo gli amanti della televisione, di cui il conduttore siciliano continua ad essere grande ...