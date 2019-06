Boxe | Europei junior 2019 | due ori e tre argenti per l’Italia! Yoel Carlo Angeloni vince

oasport

(Di sabato 1 giugno 2019) Si concludono con due finali vinte e tre perse glididell’Italia in quel di Galati, Romania. Entrambi i successi provengono dalla categoria fino a 63 kg, e li riportano Viola Piras in campo femminile ein campo maschile. Piras ha sconfitto nell’ultimo atto, per decisione unanime, l’irlandese McDonagh, a testimonianza di un combattimento dominato., invece, ha avuto ragione del russo Zyrianov, ma lottando di più, come testimonia il fatto che il verdetto sia stato di 4-1, dunque non unanime. Non ce l’hanno fatta le altre tre nostre rappresentanti nell’ultimo atto: Francesca De Fazio nel 66 kg e Federica Lombardo nei 48 kg perdono dalle russe Zavialova e Kirienko per 0-5, mentre Sophia Mazzoni nei 52 kg è superata per 1-4 dalla montenegrina Gojkovic. A seguito della sua sconfitta in semifinale, è medaglia ...

