Bimbi orfani sfilano in passerella davanti ai potenziali genitori adottivi | polemica in

Bimbi orfani esibiti in passerella in Brasile : "Così le famiglie li scegono" : Bambini esibiti, come modelli, in passerella, davanti al ‘pubblico’ delle famiglie in lista per le adozioni. Sembra la trama di un film, eppure è la realtà. Sta facendo discutere e indignare un evento organizzato dalla commissione per le adozioni dello Stato di Mato Grosso, in Brasile. Il presidente dell’ente ha pensato di organizzare una sfilata per far in modo che i futuri genitori potessero scegliere chi ...