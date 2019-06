Bimbi orfani esibiti in passerella in Brasile | Così le famiglie li scegono

huffingtonpost

(Di sabato 1 giugno 2019) Bambini, come modelli, in, davanti al ‘pubblico’ dellein lista per le adozioni. Sembra la trama di un film, eppure è la realtà. Sta facendo discutere e indignare un evento organizzato dalla commissione per le adozioni dello Stato di Mato Grosso, in. Il presidente dell’ente ha pensato di organizzare una sfilata per far in modo che i futuri genitori potessero scegliere chi adottare. Lo riporta La Stampa.Ma perché organizzare un’iniziativa simile? Perché esporre i piccoli, o i bambini abbandonati dai genitori, in? Lo spiega la voce che ha inaugurato l’evento. Si legge sul quotidiano di via Lugaro:Oggi lepotranno conoscere i ragazzi da adottare. Gli altri presenti, invece, potranno sapere qualcosa in più sull’adozione. Benvenuti alla nostra serata speciale: ...

