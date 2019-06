Bimba ha male al pancino E la madre scopre gli abusi del padre

ilgiornale

(Di sabato 1 giugno 2019) Giorgia Baroncini La piccola ha confidato allache ill'avrebbe toccata e violentata in casa per oltre due anni. Ora l'uomo potrebbe finire sotto processo Lamentava spesso dei forti dolori alla pancia e da tempo aveva iniziato a manifestare il suo disagio attraverso alcuni disegni. Segnali che hanno messo in allarme lafino a quando suanon le ha confidato tutto. Secondo qunato ha raccontato la piccola, ill'avrebbe toccata e violentata in casa, per oltre due anni fino al 2016. L'uomo avrebbe anche minacciato la figlia di non raccontare niente a nessuno. In quegli anni la bambina frequentava ancora la scuola elementare. Dopo il terribile racconto, la donna ha sporto denuncia e la bambina è stata ascoltata dagli inquirenti. Come riporta il Messaggero però, l'accertamento ginecologico disposto sulla piccola "non sarebbe sufficiente ad avvalorare ...

