Belen è di nuovo incinta di Stefano De Martino? L' indizio sui social scatena i fan

Belén Rodriguez e Stefano De Martino : nuovo matrimonio e secondo figlio : Assodato che Belén Rodríguez e Stefano De Martino sono ufficialmente tornati insieme (con tanto di bacio social diventato virale nel giro di un attimo), bisogna però capire quali sono i progetti futuri della coppia: beh, pare che i due vogliano rinnovare i voti nuziali – risposarsi, quasi – e mettere in cantiere un fratellino o una sorellina per Santiago, ovviamente anche lui coinvolto direttamente nel riavvicinamento dei suoi. ...

