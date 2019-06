Basket | Semifinali Playoff Serie A 2019 | in gara-2 Cremona batte Venezia per 78-74 e si

oasport

(Di sabato 1 giugno 2019) In un’emozionante-2 al PalaRadi la Vanolipareggia i conti nelladi semifinale deicon la Umana Reyerndola per 78-74, ora la sfida si trasferisce al PalaTaliercio di Mestre per-3 e-4.parte fortissimo con un parziale iniziale di 10-2 matorna sotto portandosi addirittura in vantaggio, l’equilibrio regna sovrano con la Vanoli che alla fine dei primi dieci minuti è avanti 22-20. i lombardi di Meo Sacchetti tornano a condurre di 8 lunghezze fino al 30-22, parziale di 10-2, ma i veneti di Walter De Raffaele si rifanno sotto piano piano fino a pareggiare sul 37 ma due liberi di Travis Diener porta i padroni di casa a condurre all’intervallo per 39-37. Come in-1 èad aprire meglio il terzo quarto andando anche avanti di 6 lunghezze ma la Vanoli non molla, pareggia per tre volte senza riuscire a riportarsi in ...

Eurosport_IT : Highlights: tutto il meglio di @VanoliCremona vs @REYER1872 in 200 secondi #EurosportBASKET | #LBAPlayoff Tutto il… - GuidaTVPlus : 01-06-2019 20:40 #RaiSport Basket Maschile: Campionato Italiano Serie A 2018/19 - Play Off Semifinali (Gara 2): Van… - GuidaTVPlus : 01-06-2019 20:40 #RaiSport+ Basket Maschile: Campionato Italiano Serie A 2018/19 - Play Off Semifinali (Gara 2): Va… -