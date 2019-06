Basket | Playoff Serie A 2019 | Cremona in gara-2 cerca il riscatto | Venezia un altro passo

Basket - Playoff Serie A 2019 : Milano crolla nel supplementare - Sassari allunga sul 2-0 con una prestazione superlativa : Ci si aspettava spettacolo e spettacolo è stato presso il Forum di Assago, dove è andata in scena la seconda sfida tra Milano e Sassari, semifinale scudetto della Serie A 2018-2019 di Basket. Al termine di una partita interminabile e appassionante, caratterizzata dai continui colpi di scena e dalla giocate stellari dei protagonisti più attesi, la formazione sarda è riuscita a strappare la vittoria con il punteggio di 101-112 dopo un tempo ...

Playoff Serie A Basket – Sassari trionfa all’overtime in Gara-2 : Milano ancora ko : Sassari aumenta il vantaggio nella Serie: Olimpia Milano ko anche in Gara-2 di semifinale Playoff E’ andata in scena questa sera Gara-2 di semifinale Playoff di Serie A Basket: al termine di un match terminato solo dopo un tempo supplementare è Sassari a trionfare in casa dell’Olimpia Milano. La squadra sarda è riuscita dunque ad aumentare il vantaggio nella Serie grazie al successo per 101-112. LaPresse/Maurizio Borserini Un ...

LIVE Olimpia Milano-Dinamo Sassari Basket - Gara-2 Playoff in DIRETTA : padroni di casa per il pareggio - sardi per l’allungo : Buonasera appassionati di pallacanestro e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milano-Sassari, secondo atto della semifinale dei Playoff della Serie A 2018-2019! Dopo lo straordinario spettacolo offerto dalle due squadre nella prima sfida, conclusa con il punteggio di 79-86 in favore formazione sarda, la partita di questa sera assume un’importanza capitale nell’equilibrio della serie: la compagine allenata da Simone Pianigiani è ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Milano non può più sbagliare - Sassari per ripetere l’impresa e avvicinare la finale : Le emozioni non sono mancate nel primo atto della Serie tra Milano e Sassari, semifinale Playoff della Serie A 2018-2019 di Basket maschile. Le due formazioni hanno dimostrato di avere al momento qualcosa in più rispetto alle dirette avversarie e si sono affrontate in una sfida apertissima e spettacolare che ha visto gli uomini guidati da Gianmarco Pozzecco avere la meglio nel finale con il punteggio di 79-86. La situazione per la squadra di ...

Milano-Sassari - Gara-2 Semifinale Playoff Basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Questa sera si disputa Gara-2 della serie di Semifinale dei Playoff di Serie A di basket tra AX Armani Exchange Milano e Banco di Sardegna Sassari. Ancora una volta, come con Avellino, le Scarpette Rosse milanesi di coach Simone Pianigiani hanno cominciato in maniera pessima la serie perdendo in casa per 86-79 contro i sardi di coach Gianmarco Pozzecco che ancora una volta sono stati decisivi nell’ultimo quarto e hanno potuto contare su 26 punti ...

Playoff Basket - Milano è imbarazzante e Sassari può andare in finale. Delitto perfetto di Venezia : è allarme Cremona : Gli spettatori, occhi a terra, si alzano dai seggiolini rossi degli spalti e alla spicciolata abbandonano il Forum. Sotto si gioca ancora, ma si sa già chi vince. Quando suona la sirena, dalla panchina di Sassari il commento è “testa alla 21esima“. Tradotto: alla 21esima partita consecutiva portata a casa. Pressing psicologico, strafottenza o sicurezza nei propri mezzi? Forse tutt’e tre le cose insieme. Sta di fatto che ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Venezia corsara a Cremona - la Reyer vince gara-1 con uno straripante Mitchell Watt : In ventiquattr’ore sono già saltati i campi delle prime due classificate in gara-1 delle semifinali scudetto: dopo il sacco di Milano compiuto da Sassari, è l’Umana Reyer Venezia a espugnare il PalaRadi di Cremona, battendo la Vanoli per 80-87 con una grande seconda metà di gara. Gli uomini di Walter De Raffaele, che recuperano in extremis Stefano Tonut, ma sono sempre senza Paul Biligha, si giovano in particolare dei 22 punti di ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : Cremona alla sua prima semifinale - Venezia per cominciare bene in trasferta : Questa sera, alle ore 20:45, al PalaRadi si scriverà un pezzo di storia della pallacanestro italiana: per la prima volta la Vanoli Cremona sarà impegnata in una Serie di semifinale scudetto. Per l’occasione, arriva l’Umana Reyer Venezia, al suo quinto approdo al penultimo atto consecutivo. Nei quarti di finale la Vanoli ha saputo avere ragione dell’Alma Trieste con una grande prestazione in gara-4 in terra giuliana, ...

Cremona-Venezia - Gara-1 Semifinale Playoff Basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Dopo la prima sfida tra Sassari e Milano, comincia questa sera anche la seconda Semifinale del campionato di Serie A 2018-2019 di basket maschile. Cremona e Venezia hanno mantenuto il favore del pronostico nel primo turno e sono pronte a darsi battaglia per conquistare la finale. La formazione allenata da Meo Sacchetti ha superato per 3-1 una combattiva Trieste, mentre gli uomini di Walter De Raffaele hanno avuto la meglio contro Trento soltanto ...

LIVE Olimpia Milano-Sassari - Gara-1 Semifinale Playoff Basket in DIRETTA : perfetta parità a fine terzo quarto (60-60) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Banco di Sardegna Sassari, Gara-1 della Semifinale dei Playoff 2019. E’ la prima partita di una serie molto attesa e che si presenta davvero avvincente ed equilibrata. E’ la sesta Semifinale consecutiva per Milano, che arriva dalla rimonta contro la Sidigas Avellino. Una serie difficile quella contro gli irpini con la squadra di Pianigiani che si è trovata con le spalle al ...

LIVE Olimpia Milano-Sassari - Gara-1 Semifinale Playoff Basket in DIRETTA : Dinamo in vantaggio all’intervallo (35-41) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Banco di Sardegna Sassari, Gara-1 della Semifinale dei Playoff 2019. E’ la prima partita di una serie molto attesa e che si presenta davvero avvincente ed equilibrata. E’ la sesta Semifinale consecutiva per Milano, che arriva dalla rimonta contro la Sidigas Avellino. Una serie difficile quella contro gli irpini con la squadra di Pianigiani che si è trovata con le spalle al ...

LIVE Olimpia Milano-Sassari - Gara-1 Semifinale Playoff Basket in DIRETTA : vantaggio milanese a fine primo quarto (18-16) : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Banco di Sardegna Sassari, Gara-1 della Semifinale dei Playoff 2019. E’ la prima partita di una serie molto attesa e che si presenta davvero avvincente ed equilibrata. E’ la sesta Semifinale consecutiva per Milano, che arriva dalla rimonta contro la Sidigas Avellino. Una serie difficile quella contro gli irpini con la squadra di Pianigiani che si è trovata con le spalle al ...

LIVE Milano-Sassari - Gara-1 Semifinale Playoff Basket in DIRETTA : inizia la serie - prima sfida incertissima : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Olimpia Milano-Banco di Sardegna Sassari, Gara-1 della Semifinale dei Playoff 2019. E’ la prima partita di una serie molto attesa e che si presenta davvero avvincente ed equilibrata. E’ la sesta Semifinale consecutiva per Milano, che arriva dalla rimonta contro la Sidigas Avellino. Una serie difficile quella contro gli irpini con la squadra di Pianigiani che si è trovata con le spalle al ...

Basket - Playoff Serie A 2019 : si parte con le semifinali. Milano-Sassari sfida tra la favorita e la più in forma : Si apre al Mediolanum Forum di Assago il percorso che porterà il campionato italiano di Serie A 2018-2019 ad avere le su finaliste per lo scudetto. La prima gara-1 di semifinale vedrà di fronte l’A|X Armani Exchange Milano e il Banco di Sardegna Sassari, da molti ritenuta una specie di finale anticipata. Quelle che si sfidano sono la favorita assoluta, fin dall’inizio, della massima Serie e la squadra più in forma degli ultimi due ...