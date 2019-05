Ballando con le stelle | Lasse Matberg si infortuna durante la finale

Ballando con le stelle 2019 - Lasse Matberg e Sara di Vaira vincono : Sfida al maschile per il primo posto, tra i due finalisti di Ballando con le stelle 2019. Sono, infatti, Lasse Matberg ed Ettore Bassi ad essere riusciti ad aver la meglio nell'ultima puntata di questa edizione del programma. Durante l'ultima fase di Ballando con le stelle, Lasse si è anche infortunato al muscolo del gomito ma ha voluto continuare a ballare, fasciato solo con una banda -dopo diverse insistenze- da Carolyn Smith.prosegui la ...

Giuria confermata e nuovi maestri : prime novità di Ballando con le Stelle 2020 : Ballando con le Stelle 2020: Milly Carlucci annuncia le prime news Dopo l'ottimo risultato ottenuto con l'ultima edizione, Ballando con le Stelle è stato riconfermato anche per il 2020. Milly Carlucci, più che mai orgogliosa del successo riscosso quest'anno, ha annunciato nel corso della finale le prime novità del prossimo anno. A partire dai maestri:

Ballando con le stelle 14 – Decima e ultima puntata del 31 maggio 2019. La Finale. : Decima e ultima puntata, la finale, per Ballando con le stelle. Lo show di Milly Carlucci arriva così all'epilogo di questa 14° edizione di grande successo. Ascolti decisamente positivi, in crescita rispetto alle scorse edizioni. Accanto a Milly, come sempre Paolo Belli, la giuria composta da Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e

Milly Carlucci svela chi ci sarà a Ballando con le stelle 2020 : Ballando con le stelle, prossima edizione: Milly Carlucci svela le prime anticipazioni Prima ancora della fine dell’ultima puntata di Ballando con le stelle 2019, la padrona di casa Milly Carlucci ha sorpreso il pubblico in sala e i telespettatori a casa, facendo un annuncio riguardando la prossima stagione del programma. La padrona di casa, avvicinandosi al banco della giuria, ha infatti rivelato, inaspettatamente, che l’intera ...

Ballando con le stelle - chi sarà il vincitore? : 23.14. Tesoretto social assegnato a Lasse, quello di Matano a Milena. Ecco chi passa: Milena Vukotic – Simone Di Pasquale; Dani Osvaldo – Vera Kinnunen e Lasse Matberg – Sara Di Vaira. Gli altri (Ettore Bassi – Alessandra Tripoli; Nunzia De Girolamo – Raimondo Todaro; Lasse Matberg – Sara Di Vaira; Dani Osvaldo – Vera Kinnunen; Angelo Russo – Anastasia Kuzmina) sono in sfida.

Ballando con le stelle - nuova lite fra la coppia Todaro-De Girolamo e la giuria : Anche alla finale si affilano gli artigli fra la coppia Raimondo Todaro/Nunzia de Girolamo e la giuria. Per più volte nell'arco di questa quattordicesima edizione, il maestro e la concorrente hanno avuto da ridire sulle critiche che gli sono state rivolte. L'ultima in ordine di tempo risale a una settimana fa, quando Todaro si è scagliato contro il giudizio di Guillermo Mariotto e Selvaggia Lucarelli. ...

Ballando con le stelle 2020 - Milly Carlucci riconferma la giuria : Milly Carlucci ha riconfermato la stessa giuria anche per la prossima edizione di Ballando con le stelle.A metà della finale, in diretta, su Rai 1, parlando dei social, la conduttrice ha sottolineato come i giudici del programma siano tra i più chiacchierati e discussi sul web. E così, sorridendo, "dopo una attenta riunione", sono stati tutti quanti confermati.

Ballando con le stelle 2019/ Diretta e Vincitore : en plein per Lasse Matberg : Ballando con le stelle 2019, finale 31 maggio. Diretta, Vincitore e ospiti: grandissimo risultato per Lasse Matberg, chi sarà il Vincitore del talent show?

Ballando con le stelle - chi sarà il vincitore? Nunzia De Girolamo lite con Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli : Venerdì 31 maggio, a partire dalle 20.30 su Rai1, si gioca l'ultima sfida di "Ballando con le stelle", il dance show che ha appassionato milioni di spettatori per oltre due mesi. Un ospite speciale salirà sul palco dell'Auditorium Rai del Foro Italico. Un ballerino straordinario, ma soprattutto un uomo che ha fatto della sua disabilità una sfida, Ivan Cottini un esempio di come la danza possa andare oltre i limiti della

Ettore Bassi e Alessandra Tripoli/ Avrei voluto ballare con le mie figlie - Ballando - : Ettore Bassi e Alessandra Tripoli sono tra le coppie favorite alla vittoria finale di Ballando con le Stelle 2019: sarà davvero così?

Vincitore Ballando con le stelle 2019 - chi è?/ Quota Nunzia De Girolamo raddoppiata : Chi sarà il Vincitore di Ballando con le stelle 2019? Ettore Bassi il favorito della vittoria secondo i bookmakers: Nunzia De Girolamo, raddoppia la Quota.

