Ascolti TV | Social Auditel 31 maggio 2019 | La finale di Ballando con le Stelle chiude

Ascolti TV | Social Auditel 30 maggio 2019 : The Voice super social anche di giovedì con oltre 120.000 Tweet : social Auditel 30 maggio 2019: The Voice vince la battaglia social contro All Together Now, Piazza Pulita supera Dritto e Rovescio nei trending topics Doppio appuntamento per The Voice of Italy e doppia vittoria anche nel giovedì sera. Il talent condotto da Simona Ventura ha registrato al termine della messa ...

Ascolti TV | Social Auditel 29 maggio 2019 : Live Non è la D’Urso vince la sfida social contro “Chi l’ha Visto” : social Auditel 29 maggio 2019: Barbara D'Urso vittoria schiacciante su Twitter contro Federica Sciarelli. #nonèladurso +26.000 Tweet | #chilhavisto +10.300 Tweet sfida dal sapore particolare quella tra Barbara D’Urso e Federica Sciarelli. Il caso Pamela Prati è ormai diventato nazionale e anche la Rai ...

Ascolti TV | Social Auditel 28 maggio 2019 : The Voice e La Partita del Cuore i Trending Topics più seguiti del martedì sera - più di 100.000 Tweet a testa : Social Auditel 28 maggio 2019: The Voice of Italy e la Partita del Cuore i programmi più twittati della serata. martedì Social all’insegna delle reti Rai. The Voice of Italy e la Partita del Cuore vanno in testa al Trend Topic con oltre 100.000 Tweet a testa. Su Rai 2, il talent condotto da Simona ...

Ascolti TV | Social Auditel 28 maggio 2019 : The Voice e La Partita del Cuore i Trending Topics più seguiti del martedì sera - più di 100.000 Tweet a testa : Social Auditel 28 maggio 2019: The Voice of Italy e la Partita del Cuore i programmi più twittati della serata. martedì Social all’insegna delle reti Rai. The Voice of Italy e la Partita del Cuore vanno in testa al Trend Topic con oltre 100.000 Tweet a testa. Su Rai 2, il talent condotto da Simona ...

Ascolti TV | Social Auditel 27 maggio 2019 : GF 16 si prepara alla finale - il pubblico risponde presente e si scatena con più di 120.000 Tweet nel Trend Topic : Social Auditel 27 maggio 2019: GF 16 Trending Topic mondiale, superati 120.000 Tweet aspettando la finalissima. Manca poco al termine della sedicesima edizione del Grande Fratello e il pubblico di Twitter ha risposto presente. L’hashtag ufficiale #GF16 ha registrato +53.500 Tweet che sommati alle ...

Ascolti TV | Social Auditel 25 maggio 2019 : La Finale di Amici 18 conquista il sabato sera con mezzo milione di Tweet - il vincitore Alberto Urso è stato twittato più di 80.000 volte : Social Auditel 25 maggio 2019: Amici 18 chiude in bellezza. Vince Alberto Urso, scritti per lui più di 80.000 Tweet. La Finale di Amici 18 è padrone del sabato sera Social. Su Twitter sono state numerose le interazioni per l’ultimo attesissimo appuntamento del talent di Maria De Filippi che ha ...

Ascolti TV | Social Auditel 25 maggio 2019 : La Finale di Amici 18 padrone del sabato sera con mezzo milione di Tweet - il vincitore Alberto Urso è stato twittato più di 80.000 volte : Social Auditel 25 maggio 2019: Amici 18 chiude in bellezza. Vince Alberto Urso, scritti per lui più di 80.000 Tweet. La Finale di Amici 18 è padrone del sabato sera Social. Su Twitter sono state numerose le interazioni per l’ultimo attesissimo appuntamento del talent di Maria De Filippi che ha ...

Verissimo Ascolti TV | Social Auditel Day-Time : Pamela Prati a Verissimo diventa trend topic mondiale con mezzo milione di tweet «Sono stata raggirata dovete credermi! ringrazio D’Agostino per avermi salvata» : Verissimo Ascolti TV dal web: Il caso Prati tendenza mondiale. Superati i 450.000 tweet, programma più twittato del pomeriggio. Continua la vicenda Prati-Caltagirone, giunta al nuovo imperdibile episodio in onda su Verissimo. L’ex soubrette italiana, dopo aver abbandonato lo studio anche a Live Non è ...

Ascolti TV | Social Auditel 24 maggio 2019 : Gran finale di Ciao Darwin contro Ballando con le Stelle ma spunta Civil War nei Trend Topic : Ciao Darwin chiude l'ottava edizione con Grandi numeri sui Social. Ballando con le Stelle in cima con la sorpresa "Civil War". Ultimo appuntmento per Ciao Darwin 8 (Umani vs Mutanti. def) che ha confermato il suo Grande potere nei Trend Topics italiani. Tutte e 9 le puntate dell’ottava edizione hanno ...

Ascolti TV | Social Auditel 23 maggio 2019 : All Together Now trending topic mondiale - Michelle Hunziker la più twittata : Social Auditel 23 maggio 2019: All Together Now in testa, "Michelle" l'argomento più twittato, Piazza Pulita tendenza mondiale. Secondo appuntamento ok per “All Together Now”, la nuova trasmissione musicale di Canale 5 condotta da Michelle Hunziker e J-Ax. Dopo gli ottimi Ascolti tv ...

Ascolti TV | Social Auditel 23 maggio 2019 : All Together Now trending topic mondiale - Michelle la più twittata : Social Auditel 23 maggio 2019: All Together Now in testa, "Michelle" l'argomento più twittato, Piazza Pulita tendenza mondiale. Secondo appuntamento ok per “All Together Now”, la nuova trasmissione a tema musicale di Canale 5 condotta da Michelle Hunziker e J-Ax. Dopo gli ottimi Ascolti tv ...

Ascolti TV | Social Auditel 22 maggio 2019 : Live Non è la D’Urso fa il boom sui social con Eliana Michelazzo - Matrix trending topic della seconda serata : social Auditel 22 maggio 2019: Barbara D'Urso non delude le aspettative e registra più di 80.000 Tweet. Fin dai primi minuti “Live Non è la D’Urso” è diventato trending topic in Italia e nel mondo. Aspettative rispettate in pieno con l’appuntamento che ha visto l’ospitata di ...

Ascolti TV | Social Auditel 21 maggio 2019 : The Voice in testa nei trending topics del martedì sera : Social Auditel 21 maggio 2019: The Voice è il programma più seguito sui Social. Di martedì ottiene più di 5.000 Tweet. Se il lunedì è indiscutibilmente nelle mani del GF 16, il martedì Social è sicuramente di proprietà di Rai 2. The Voice of Italy (tendenza mondiale) ha ottenuto +8.896 Tweet con ...

Ascolti TV | Social Auditel 20 maggio 2019 : GF 16 è ovunque nei Trend Topic - la D’Urso conferma lo stradominio del lunedì con oltre 400.000 Tweet : Social Auditel 20 maggio 2019: GF 16 doppia gli argomenti su Twitter e diventa tendenza mondiale. Continua a non esserci storia nel lunedì sera televisivo, almeno nell’ambito Social. Il GF 16 diventa tendenza mondiale abbinando numerosi hashtag e argomenti nel Twitter Trends Italiano. L’hashtag ...