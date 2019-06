Arrestato per furto aggravato il cantante Marco Carta

Marco Carta Arrestato per furto : ha rubato magliette alla Rinascente di Milano per 1.200 euro : Marco Carta arrestato. Il cantante vincitore di Amici e anche di Sanremo, è stato fermato ieri sera, insieme a una donna di 53 anni, per furto aggravato alla Rinascente di piazza del Duomo a...

Perseguita e minaccia una 15enne : Arrestato giovane pachistano : Giorgia Baroncini Da tempo il 24enne pachistano minacciava e seguiva la giovane. arrestato, si trova in carcere. Era già stato denunciato per un furto e una tentata rapina Da qualche tempo aveva iniziato a seguire una giovane ragazza. La pedinava, la osservava e la minacciava ogni volta che usciva di casa. Una situazione che era diventata invivible per la 15enne friulana che ha così deciso di rivolgersi alle forze dell'ordine. Gli ...

Un pakistano è stato Arrestato a Viterbo per lo stupro di due bambine : Un cittadino pakistano, residente a Viterbo e regolare in Italia, è stato arrestato per violenza sessuale aggravata nei confronti di due bambine minori di 14 anni. I particolari dell'operazione saranno resi noti in una conferenza stampa alle 10 in Questura a Viterbo.

Arrestato ed estradato latitante tra i 100 più pericolosi : La polizia di Ancona e di Ascoli Piceno, coordinata dal Servizio centrale operativo con il supporto del Servizio per la cooperazione internazionale, ha Arrestato dopo 17 anni di latitanza, Iurie Cegolea, inserito nella lista dei 100 latitanti più pericolosi, responsabile in concorso con altri due complici tutt'ora in carcere dal 2006 (la ex moglie del legale e il suo amante) dell'omicidio dell'avvocato Antonio Colacioppo, avvenuto l'1 febbraio ...

Marocco - catturato e Arrestato Raffaele Vallefuoco : era tra i 50 latitanti più pericolosi : Una complessa operazione della Direzione distrettuale antimafia di Napoli, insieme alla collaborazione della Polizia marocchina e dei servizi segreti del Paese africano, ha portato all'arresto, oggi, di Raffaele Vallefuoco, 55 anni, ritenuto uno dei latitanti più pericolosi d'Italia. Secondo quanto riporta la stampa nazionale, l'uomo è stato fermato presso Skirhat, nel Nord del Marocco. Adesso dovrà scontare ben 30 anni di carcere. Nel 2012 ...

Ungheria - incidente sul Danubio : Arrestato il capitano della nave - 21 persone risultano ancora disperse : E’ stato tratto in arrestato il capitano della Viking Sigyn, la nave coinvolta nella collisione avvenuta ieri sul Danubio con un’imbarcazione carica di turisti sudcoreani. L’informazione è stata resa nota oggi dalla polizia ungherese precisando che esistono motivi concreti che hanno indotto a considerare sospetto lo skipper ucraino. L’incidente ha provocato la morte di sette persone, ma 21 risultano ancora disperse a ...

Roma - Arrestato monsignore Usa condannato per pedofilia : era latitante dal 2006 : L'uomo era stato condannato nel 2003 per violenze sessuali su minorenni commesse negli Stati Uniti tra il 1979 e il 1981

Camorra - Arrestato in Marocco Raffaele Vallefuoco nella lista dei 50 ricercati più pericolosi : Deve scontare 30 anni. Nel 2012 era stato bloccato in Spagna con il boss Giuseppe Polverino, uno tra i più importanti narcotrafficanti in Italia. Ma un vizio di forma lo rimise in libertà

Il marito banchiere è Arrestato per frode - ma lei fa shopping per 20 milioni : Zamira Hajiyeva, moglie di un banchiere azero attualmente detenuto per frode, ha speso venti milioni di dollari nei magazzini Harrods di Londra. La donna ha speso in un solo giorno 760 mila dollari e questo non è l’unico record. Nei dettagli, nello shopping compulsivo della signora ci sono i 38 mila dollari spesi in un unico acquisto di cioccolato e ben 1,3 milioni di euro nel reparto giocattoli.Nei dieci anni di spese ...

Picchiata e vessata da ex geloso : Arrestato per stalking e maltrattamenti : Roma – Non accettava la separazione. Questa la motivazione per cui un 32enne romano, separato da circa un anno e mezzo dalla moglie, ha iniziato a picchiarla e a vessarla anche a livello psicologico. Diversi gli episodi di violenza, uno risalente a maggio del 2018 – quando la donna malgrado percossa non si era fatta refertare – e l’altro a giugno. In nessuno dei due casi la vittima, per paura di possibili ritorsioni, lo ...

Arrestato per violenza il nipote del Bandito Giuliano : Giuseppe Sciortino, settantunenne nipote del Bandito Giuliano, è stato condotto in carcere – dopo essere stato agli arresti domiciliari – con le accuse di violenza sessuale aggravata, truffa aggravata dalla condizione di minorata difesa delle persone offese, induzione, favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. L'anziano dall'11 maggio si trovava in arresto. Lo stesso provvedimento è stato preso nei confronti di Salvatore Randazzo, ...