Arrestato Marco Carta | il famoso cantante ai domiciliari per furto aggravato

Arrestato per furto aggravato il cantante Marco Carta - : Giovanni Corato Il cantante Marco Carta è stato Arrestato ieri sera, insieme a una donna di 53 anni, per furto aggravato alla Rinascente di piazza del Duomo a Milano. Stava uscendo dal grande magazzino con sei magliette del valore di 1.200 euro a cui aveva tolto l'antitaccheggio, ma non la placchetta flessibile che ha suonato all'uscita. Arrestato dalla Polizia locale, per il vincitore di Sanremo, Amici e Tale e Quale Show, 34 anni, ...

Ballando con le Stelle - Marco Leonardi rivela : “Mio papà è un boss della mafia - l’hanno Arrestato mentre io dormivo” : Tra i concorrenti della nuova edizione di Ballando con le Stelle, lo storico dance show del sabato sera di Rai 1 condotto da Milly Carlucci, c’è anche lo youtuber 17enne Marco Leonardi che nella puntata di ieri è stato protagonista di un momento molto toccante, dove ha rivelato in diretta alcuni episodi del suo passato che lo hanno segnato nel profondo. “Mio padre è stato arrestato mentre dormivo – ha raccontato il giovane -, a ...

