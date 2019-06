Animali | parte la campagna anti-randagismo “Salvami subito”

meteoweb.eu

(Di sabato 1 giugno 2019) L’hanno trovata tre settimane fa nelle campagne del cosentino, debilitata e con il corpo ustionato da una sostanza corrosiva – e probabilmente anche dal fuoco, come ha confermato il veterinario – che le ha fatto perdere un occhio. Ora, grazie alle cure dei volontari della Lega italiana per la Difesa deglie dell’Ambiente, la cagnolina Giulia, sta facendo progressi: le ferite del suo corpo stanno cominciando a rimarginarsi, quelle del suo cuore probabilmente non guariranno mai del tutto, almeno finché non troverà una famiglia che le doni tutto l’amore che merita. Se avessero voce, chiederebberoanche gli altri randagi che – in tutto il Paese – vivono alla giornata, stremati dal freddo e dalla fame, senza conoscere l’affetto di una famiglia, col rischio di essere investiti o di subire abusi. Per contrastare l’abbandono, combattere ...

