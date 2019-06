Anche Gattuso alla festa di Ancelotti | ecco chi c’era

Ufficiale - Anche Gattuso lascia il Milan : AC Milan e Gennaro Gattuso annunciano di aver consensualmente interrotto con effetto immediato il rapporto professionale come allenatore della Prima Squadra. Il Club ora avvierà un processo di selezione per il nuovo allenatore a cui affidare il team in vista della tournée estiva del Torneo ICC, del campionato di Serie A, della Coppa Italia e […] L'articolo Ufficiale, anche Gattuso lascia il Milan è stato realizzato da Calcio e Finanza - ...

Allenatore Milan - l’addio di Gattuso e i nomi per il sostituto : è iniziata una nuova rivoluzione : via Anche Leonardo e Maldini : nuova rivoluzione in casa Milan, l’ennesima degli ultimi anni. Sono attese oggi le dimissioni di Leonardo. Il direttore tecnico del Milan potrebbe e dovrebbe essere sostituito dal ds del Lille Luis Campos. Ma se questo era nell’aria, è stato il colloquio di ieri tra Gazidis e Gattuso a portare al colpo di scena: anche il rapporto tra il Milan e l’Allenatore si è interrotto. Fino alla partita di Ferrara, l’addio di ...

Rivoluzione in casa Milan : non solo Gattuso e Leonardo - Anche Maldini potrebbe lasciare : In arrivo una Rivoluzione in casa Milan che potrebbe modificare l’assetto dello staff dirigenziale e tecnico: i dettagli E’ in atto una vera e propria Rivoluzione in casa Milan. A meno di 24 ore dalla mancata qualificazione in Champions League, hanno deciso di lasciare il club, a quanto apprende l’Adnkronos, il tecnico Rino Gattuso, il ds Leonardo e il dirigente rossonero Paolo Maldini. Alla base della decisione il fatto ...

Milan - Rino Gattuso verso le dimissioni : Anche l’addio è controcorrente : L'infanziaIl nonnoBocciato? La fugaI primi scherziL'incontro romanticoRino papàWelcome back«Porto sfortuna?»Pirlo illuminanteIl bersaglioIl cellulare?Kakà e MaterazziGiù le mani da RickySimulatore a chi?«You and me»Ma quale tutor?La focaQualcuno mi aiutiCalma Alex!Un sogno che si avveraIn mutandeIntervista storicaQuello strattone al misterIl Gattuso DayUna bella riproduzioneBei ricordi? No, sconfitteRimedi efficaci«Ci vedo doppio»Solo MilanUna ...

Terremoto Milan - Anche Gattuso verso addio : Le strade di Rino Gattuso e il Milan sono destinate a separarsi. La decisione e' maturata ieri in serata, dopo un incontro fiume avvenuto tra l'ormai ex tecnico rossonero e l'amministratore delegato, Ivan Gazidis: oggi dovrebbero arrivare i comunicati di rito. E così per il sesto anno di fila senza Champions, in attesa di un nuovo verdetto della Uefa che potrebbe ancora mettere in discussione l'Europa League, il Milan si prepara all'ennesima ...

Milan – Dopo Leonardo Anche Gattuso verso l’addio : lungo incontro con Gazidis : Manca ancora l’ufficialità ma sembra che ormai non ci sia nulla da fare per tornare indietro: Gattuso verso l’addio al Milan Dopo le dimissioni di Leonardo, il Milan si avvicina ad un nuovo addio: sembra infatti che le strade di Gattuso e del club rossonero andranno presto in direzioni differenti. L’allenatore del Milan ha incontrato oggi Gazidis per parlare proprio del suo futuro, delle ambizioni della squadra e ...

Milan - ultima di Ignazio Abate a San Siro. Gattuso si commuove : “quanti schiaffi gli tiravo da ragazzino - mi mAncherà” : Gennaro Gattuso si commuove alla domanda sull’ultima partita di Ignazio Abate a San Siro: l’allenatore del Milan racconta un piccolo aneddoto riguardante gli ‘schiaffi’ di quando erano compagni di squadra Quella di domani sarà l’ultima partita di Ignazio Abate a San Siro con la maglia del Milan. Il terzino di Santa Maria Capua Vetere ha passato 20 anni in rossonero, passando dalle giovanli alla prima squadra, ...

Esonero Gattuso - il Milan pensa Anche a Garcia : Esonero Gattuso, Garcia opzione – Potrebbe essere stata la pietra tombale dell’avventura sulla panchina del Milan di Rino Gattuso. La sconfitta interna di ieri contro la Lazio, in Coppa Italia, oltre a essere costata ai rossoneri l’eliminazione dal torneo potrebbe rappresentare anche la definitiva separazione tra l’ex numero 8 e il club. Da dopo il […] L'articolo Esonero Gattuso, il Milan pensa anche a Garcia ...

Milan - Anche Rudi Garcia in lizza per il dopo-Gattuso : La panchina del Milan traballa notevolmente, Gattuso non sembra avere vita lunga e fioccano i nomi per l’eventuale sostituzione Il futuro di Gennaro Gattuso sulla panchina del Milan sembra essere sempre più incerto. Le prestazioni della squadra rossonera non sono all’altezza del blasone del club e dunque Leonardo sta pensando ad un avvicendamento estivo al timone Milanista. Nelle ultime ore, oltre ai ben noti nomi di ...

Parma-Milan 0-1 La Diretta Gattuso a tutto gas - dentro Anche Castillejo che la sblocca : La sfida del Tardini tra Parma e Milan apre il programma della 33esima giornata di Serie A. I ducali, reduci dal buon pareggio sul campo del Sassuolo terminato 0-0, cercano punti per certificare la ...

Gattuso non cerca alibi : 'Abbiamo sbagliato molto Anche noi - non solo gli arbitri' : Rino Gattuso chiede concentrazione, voglia e pochi errori. Contro la Lazio è la partita della verità- I rossoneri hanno conquistato soltanto un punto nelle ultime quattro partite, compromettendo la ...

