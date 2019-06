Altro che populisti | sono i liberali l’ago della bilancia in Europa

Champions League – Altro che festa : il giorno della finale inizia con cinque arresti - ferito un poliziotto : Il sabato di festa della finale di Champions League inizia con uno spiacevole episodio: 5 arresti ed un ferito a Madrid E’ tutto pronto a Madrid per la finalissima della Champions League 2019: questa sera si affronteranno in campo Liverpool e Tottenham per capire chi sarà la regina d’Europa. Il sabato della grande festa di Champions però è iniziato con uno spiacevolissimo episodio: nella notte infatti sono stati arrestati ...

Dark Phoenix al cinema il 6 giugno : finale modificato perché simile ad un Altro cinecomic : X-Men: Dark Phoenix è l'ultimo capitolo della saga sui mutanti Marvel più famosi del grande schermo. Il cinecomic diretto da Simon Kinberg é basato sui personaggi dei fumetti creati da Stan Lee e Jack Kirby e, in particolare, sulla saga della Fenice Nera. Il seguito di X-Men: Apocalisse è anche l'ultimo film prodotto dalla 20th Century Fox e il primo distribuito dalla Walt Disney e uscirà nelle sale italiane il 6 giugno dopo una post-produzione ...

Noemi - spunta un Altro video che inchioda l'«uomo nero» : Hanno trovato altri video, altre immagini, altre fotografie. Sono il prequel, l?atto iniziale di un maledetto pomeriggio napoletano, quello di piazza Nazionale: di un agguato riuscito solo a...

Allenatore Juventus - Altro che Sarri - c’è ancora una speranza : Allenatore Juventus – Novità importantissime quelle apparse oggi sul quotidiano Il Giornale in edicola stamani. Nei giorni scorsi si è tanto parlato dell’arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus, ma nelle ultime ore una pista di primissimo ordine sembra potersi riaprire. Allenatore Juventus, situazione in continua evoluzione La società bianconera è alla ricerca del […] More

Sfigurare con l’acido ricorda il regolamento di conti mafioso. Altro che amori finiti : Nel film Il padrino Vito Corleone si reca in lacrime da un fidato amico titolare delle onoranze funebri. Il figlio Sonny è stato crivellato di colpi durante un agguato. Chiede, tra i singhiozzi, di dare il meglio dell’arte sua affinché il corpo possa essere poi esposto. Colpire al viso un avversario e sfigurarlo per impedire che possa essere esposto con la bara aperta è proprio dei codici mafiosi. Si parla all’Altro, termine psicoanalitico che ...

Death's Gambit sta per ricevere un imponente DLC gratuito che introdurrà nuove modalità - armi e molto Altro : Death's Gambit è l'apprezzato gioco action platform sviluppato dallo studio americano White Rabbit e pubblicato da Adult Swim Games. Il titolo è stato lanciato l'anno scorso su PC e PS4, e ora sono stati rivelati i dettagli sul DLC gratuito in programma, segnala Thenerdmag.com.Gli sviluppatori hanno condiviso dettagli sul loro imponente DLC e hanno rivelato quanto segue.Gli sviluppatori si sono anche scusati per lo stato del gioco al momento del ...

Bundesliga – Altro che Serie A : Bundesliga da record - è il campionato con più gol in Europa : Calcio: Bundesliga da record con 973 gol, meglio di Premier League e Serie A La Bundesliga tedesca si conferma come il campionato con più gol tra le top leghe europee. Il massimo campionato tedesco ha registrato nella stagione appena conclusa un totale di 973 gol in 306 partite, eguagliando così il record di 32 anni fa. Le cifre presentate dalla lega calcio tedesca di calcio (Dfl) dicono che in Germania sono stati segnati una media di 3,2 ...

NBA – Altro che Drake! La storia di Nav Bhatia : il ‘Superfan’ dei Toronto Raptors che non si è mai perso una partita in casa dal 1995 : Nav Bhatia è il ‘Superfan’ dei Toronto Raptors: arrivato in Canada da immigrato, ha lavorato sodo per guadagnarsi da vivere e non si è mai perso una partita casalinga della sua squadra Nelle ultime partite dei Toronto Raptors, specie in quelle giocate all’Air Canada Centre, la presenza di Drake è balzata agli occhi di tutti. Il rapper, ambasciatore della franchigia, ha fatto ‘quello che ha voluto’ a bordo ...

"Altro che lo streaming. Faccio rivivere i classici dei Police" - : Ferruccio Gattuso Il cantante in tour spiega il senso di un disco retrò: «Torno sui miei passi con sonorità nuove» Ieri sera, sul palco del Radio Italia Live in piazza Duomo a Milano, ha estratto dal mazzo del suo repertorio tre canzoni che rispondo ai seguenti titoli: Every Breath You Take, Roxanne, Message in a Bottle. Ecco, basterebbe questa tracklist per ascoltare con attenzione cosa abbia da dire (non solo in musica) un tipo che ...

Il PD rinasce e sorpassa i 5 stelle. Zingaretti : “Noi siamo l’alternativa a Salvini - Altro che i grillini” : Risultato clamoroso alle Europee per il PD, che torna forte dopo la batosta delle ultime elezioni. Zingaretti annuncia di dare battaglia a Salvini: “Noi siamo l’alternativa” Ed è abbastanza per far scoppiare l’entusiasmo, quando alle 23 le tv danno i primi exit poll e nella stanza di Nicola Zingaretti al Nazareno il segretario del Pd … Continue reading Il PD rinasce e sorpassa i 5 stelle. Zingaretti: “Noi ...

Quanto è già vecchio l’iPhone 11 : Altro che una novità il dual bluetooth : L'iPhone 11 rischia non avere nessun plus che davvero possa spingere i fan di Apple all'acquisto (almeno i più indecisi). Finora, le indiscrezioni sul telefono rilasciate sono state alQuanto sobrie e nessuna specifica hardware e software sembrerebbe voler fare la differenza. E neppure l'ultima appena chiacchiera, ossia l'introduzione della modalità dual bluetooth, già ben nota nell'universo Android e non certo solo il device di fascia alta ma ...

Scherma - Grand Prix Mosca 2019 : Martina Criscio sfiora il podio - Altro successo di Sofya Velikaya : Martina Criscio sfiora il podio nel Grand Prix di sciabola a Mosca. La 25enne pugliese ha realizzato sulle pedane russe la migliore prestazione stagionale, ma non è bastata per chiudere tra le prime tre. L’azzurra è stata sconfitta ai quarti all’ultima stoccata (15-14) dall’ungherese Liza Pusztai. In precedenza Criscio aveva superato 15-14 la tedesca Anna Limbach, poi era riuscita a battere 15-12 la forte francese Cecilia Berder, testa di serie ...

Altro che porti chiusi e multe a chi soccorre : il piano di Salvini è contro il diritto e i diritti : Le politiche del ministero dell'Interno, parlando di porti chiusi e di multe alle Ong che soccorrono i migranti in mare, non solo si scontrano con una morale che antepone la dignità umana alla normativa che regola l'immigrazione, ma in alcuni punti cozzano anche con il quadro giuridico sovranazionale. Vediamo perché.Continua a leggere

Altro che più arrivi a maggio : ecco i veri numeri degli sbarchi : Mauro Indelicato Il ministero dell'interno smentisce chi parla della possibilità dell'aumento degli sbarchi nell'ultimo mese: "In Italia entrati 1.425 migranti dal 1 gennaio - confermano fonti del Viminale - Per la prima volta il numero dei rimpatri supera quello degli arrivi" “Gli sbarchi sono diminuiti dell’86.83% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno”: sono fonti del Viminale a ribadire un dato visto profondamente al ...