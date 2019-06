inmeteo

(Di sabato 1 giugno 2019) Una potente ondata di maltempo sta investendo ilcentro-settentrionale ed in particolare lo Stato di San Luis Potosì. I fortissimi contrasti tipici del periodo, tra aria fredda residua e...

meteo_real : ??Impressionante fiume in piena nella città messicana di Matehuala...spazzate via centinaia di auto. Eloquente il v… - InMeteo : NEWS: Alluvioni in Messico : fiumi in piena e auto spazzate via a Matehuala [VIDEO] -