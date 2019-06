agi

(Di sabato 1 giugno 2019) Il Comune diha organizzato per il 2 giugno unad'integrazione chiamata “Iftar – Rottura del Digiuno”. Un appuntamento in cui verrà organizzato il tipico pasto serale consumato dai musulmani che interrompe il mese di digiuno del Ramadan. L'annuncio è stato dato dal primo cittadino, Stefano Alì, durante la conferenza stampa di presentazione e con un post sui social network: “Una bellissima iniziativa che ho voluto fortemente. Ritengo che aprirsi all'altro senza steccati, provando ad accostarsi alla cultura e alle tradizioni altrui con curiosità, rappresenti un arricchimento”. Quello dinon è un caso isolato. La federazione islamicaSicilia ha organizzato altri appuntamenti simili nel territorio per favorire il dialogo e l'integrazione tra i popoli. Come sottolineato dal presidente Ismail Bouchnafa: “Teniamo moltissimo a questa iniziativa. Vogliamo ...

fisco24_info : Ad Acireale la Festa della Repubblica diventa una cena etnica. Che non piace a tutti: Il Comune di Acireale ha orga… - mezza_parola : #news Anniversario Festa della Repubblica Italiana ad Acireale di Sicilianews24 - sicilianews24 : Anniversario Festa della Repubblica Italiana ad Acireale - -