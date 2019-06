Accadde oggi | nel 2009 il volo AF 447 Rio-Parigi sprofondò nell’Atlantico con 228 persone

meteoweb.eu

(Di sabato 1 giugno 2019) Sono passati 10 anni dal primo giugno, quando ilAF 447 Rio-nell’Atlantico uccidendo 228, tra cui nove italiani. E nonostante il tempo trascorso un alone di mistero rimane avvolto intorno a quell’incidente. Lo schianto avvenne a metà strada tra America e Africa, in mare, è già da subito il disastro delAir France 447 si annunciò come un rompicapo per i tecnici incaricati di ricostruirne le cause. Una sola certezza: quella che l’Airbus 330 non aveva problemi prima della partenza e che al momento dell’incidente attraversava una turbolenza, ma l’evento da solo non era sufficiente a spiegare l’accaduto. Per trovare la scatola nera ci vollero due anni e per un primo rapporto ufficiale si dovette attendere il 2012. Ma ancoranon sembra esserci un accordo univoco sulle responsabilità per l’incidente. Due le ...

