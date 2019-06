A Roma torna l' incubo della zanzara Chikungunya | primo caso dell' anno ad Aprilia I

XIV Municipio. Cecera : PD torna primo partito a Roma e nel Municipio : Cecera PD XIV Municipio: PD torna primo partito a Roma e nel XIV Municipio. Buon lavoro a Smeriglio parlamentare europeo. “Queste elezioni europee hanno premiato il nuovo PD messo in campo da Zingaretti” – afferma il consigliere PD del XIV Municipio Alessio Cecera, ex assessore ai Lavori Pubblici – “che ha avuto il merito e l’intuizione politica di aprire il partito a nuove esperienze civiche e politiche di ...

Il Pd torna primo partito a Roma - ma è Salvini il politico più votato : Se si tornasse a votare oggi per il Campidoglio centrosinistra e centrodestra si contenderebbero la partita, con le due coalizioni trainate da Pd e Lega distanziate di appena due punti, mentre il M5s - al governo della città da tre anni con Virginia Raggi - resterebbe fuori anche dal ballottaggio. Ipotesi di scuola, per ora, ma il risultato cittadino del voto per le elezioni europee vede l'attuale maggioranza in Campidoglio perdere consensi, ...

Roma - la 19enne che ha ucciso il padre con un pugno torna libera - il pm : 'Si è difesa' : Deborah Sciacquatori, la giovane 19enne che domenica scorsa ha ucciso suo padre con un violento pugno in testa, è tornata libera in queste ore. Per il pm di Tivoli la ragazza ha agito per difendersi da quell'uomo che, secondo il suo racconto, vessava la famiglia da anni, in particolare proprio la madre. Anche gli abitanti e i vicini di casa hanno confermato che spesso si sentivano marito e moglie litigare furiosamente, ma Deborah, che quest'anno ...

Torna libera la ragazza che ha ucciso il padre violento vicino a Roma : La procura di Tivoli ha firmato il “decreto di liberazione” nei confronti di Deborah Sciacquatori, 19 anni, che era agli arresti domiciliari da domenica scorsa a Monterotondo per aver ucciso, per proteggere se stessa, la mamma e la nonna paterna, suo padre Lorenzo, 41 anni, con uan coltellata alla nuca. Lo ha riferito il procuratore di Tivoli, Fran...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : Rafael Nadal ritorna il padrone della terra rossa : Zero titoli in stagione, nessuna finale sulla terra rossa, tre eliminazioni di fila in semifinale negli ultimi tornei. Questi erano i numeri di Rafael Nadal prima di arrivare a Roma. Lo spagnolo si è ritrovato sulla terra rossa del Foro Italico, conquistando per la nona volta della carriera gli Internazionali d’Italia al termine di una cavalcata trionfale, che lo ha visto perdere un solo set in tutto il torneo in finale contro Novak ...

L’atletica sbarca a Roma : il 6 giugno torna Golden Gala a stadio Olimpico : Roma – Una notte magica come solo lo stadio Olimpico sa reGalare. Appuntamento il 6 giugno a Roma, dalle 19.30 alle 22, per la 39esima edizione del Golden Gala – Pietro Mennea, la quarta tappa del circuito internazionale della Diamond League, che mettera’ insieme 134 medaglie olimpiche e mondiali dell’atletica leggera. “Un numero pesantissimo”, sottolinea il presidente della Fidal, Alfio Giomi, nella ...

Maltempo Emilia-Romagna : la circolazione ferroviaria torna alla normalità : La circolazione ferroviaria in Emilia–Romagna è tornata alla normalità, dopo la sospensione della tratta tra Cesena e Faenza, ripristinata ieri era alle 19, per la rottura dell’argine dei fiumi Savio e Montone. Oggi non si registrano particolari criticità: tutte le linee sono attive e non si rilevano variazioni di velocità dei convogli. Situazione regolare ma continuamente monitorata dai centri operativi coordinati da Rfi insieme ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : tornano Cecchinato e Berrettini. Esordio per Basso - belle sfide al maschile e femminile : Andiamo a scoprire e ad analizzare la terza giornata degli Internazionali d’Italia 2019 di tennis, di scena al Foro Italico a Roma: TABELLONE maschile Si completano i match di primo turno e cominciano quelli del secondo. Per quanto riguarda le sfide del primo turno la più interessante è senza dubbio quella tra Stan Wawrinka e David Goffin ed il vincitore si regalerà un altro match di grande fascino contro Juan Martin Del Potro. La sfida ...

Salute : torna Tennis & Friends - check up gratuiti agli Internazionali Bnl di Roma : Dopo il successo della seconda edizione di Napoli ad aprile, torna Tennis & Friends “Salute e sport…sport è Salute” 9° Special Edition. Anteprima dell’edizione principale di ottobre, questa prima tappa Romana si svolge sabato 18 maggio nell’ambito degli Internazionali Bnl d’Italia. Tanti gli ambassador insieme ai campioni dello sport, per un grande evento di prevenzione gratuita che unisce Salute, sport, ...

Roma-Juve - bianconeri in campo con la nuova maglia : probabile formazione - torna Dybala : Ieri la Juventus è arrivata a Roma, dove stasera sarà di scena per affrontare la squadra della Capitale. I campioni d'Italia per il match di oggi ritroveranno alcune pedine importanti, anche se dovranno rinunciare a Leonardo Bonucci, che ieri in allenamento ha subito una contusione alla caviglia. Al suo posto Massimiliano Allegri ha deciso di puntare su Andrea Barzagli. Oltre al numero 15 juventino, dal primo minuto si rivedrà quasi certamente ...

Roma : con la Juventus torna De Rossi - bisogna vincere e poi sperare : Roma – Il big match della 36esima giornata di serie A è senza dubbio alcuno il posticipo di questa sera tra Roma e Juventus. Il calcio d’inizio fissato alle 20.30 del 12 maggio segnerà la terzultima giornata di campionato, prima che il sipario cali definitivamente su un torneo tanto scialbo in vetta, quanto vivo nella lotta Champions-Europa League. Il pareggio beffa contro il Genoa, maturato nei minuti finali della gara di Marassi, ...

Federer torna a Roma - al Foro Italico dopo 3 anni : Ci sara' anche la ciliegina di Roger Federer sugli Internazionali d'Italia che prendono il via domani al Foro Italico a Roma. Il fuoriclasse svizzero, reduce dall'eliminazione ai quarti del torneo di Madrid che ha segnato il suo ritorno sulla terra rossa dopo tre anni, ha sciolto le riserve e in un video postato su Instagram ha confermato la sua presenza al Masters 1000 di Roma, l'unico trofeo ancora assente nella bacheca dello svizzero, in ...

