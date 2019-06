2 Giugno | il ministro Trenta | «È la Festa di tutti gli italiani | dei militari ma anche

ilmessaggero

(Di sabato 1 giugno 2019)Elisabetta, che 2sarà? Le polemiche non mancano, così come gli attacchi nei suoi confronti.«Guardo avanti. Sempre. Sarà ladigli...

FratellidItaIia : 2 giugno, La Russa: Non vado a parata. Ministro vuole trasformare Forze Armate in ‘Peace&Love’… - RicciutiGiusep1 : RT @GiancarloDeRisi: 2 giugno, polemici i generali Camporini e Tricarico col ministro Trenta e i 5Stelle: “La parata? Noi non ci saremo” ht… - savasecret : RT @luigivanti: Buon 1 giugno a voi. E così domani anche alcuni ex Generali di Stato Maggiore non parteciperanno alla Festa sui Fori Imperi… -