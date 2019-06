2 giugno | Festa della Repubblica Italiana | come venne accolta nel 1946 e cosa accade

Festa della Repubblica - Buon 2 giugno 2019 : IMMAGINI - VIGNETTE - GIF - VIDEO - FRASI e CITAZIONI per gli auguri : Il 2 Giugno 2019 si celebra la 73ª Festa della Repubblica Italiana, in ricordo della nascita della Repubblica, nel giorno in cui si tenne il referendum istituzionale del 1946. La Festa della Repubblica è un’occasione di riflessione, che vuole rimarcare l’importanza ed il valore della scelta della Repubblica perché è sul percorso della pacificazione civile, della concordia e dell’unificazione nazionale che si è costruita la Democrazia ed è su ...

Festa della Repubblica - come e perché si celebra il 2 giugno : Festa della Repubblica, come e perché si celebra il 2 giugno Il 2 giugno si ricorda il giorno in cui gli italiani, con un referendum istituzionale nel 1946, dissero addio alla monarchia. Dal 1949 è Festa nazionale e ogni anno viene celebrata con cerimonie, eventi e la suggestiva parata militare Parole chiave: ...

Stato Maggiore : 2 giugno Festa di tutti : 19.19 "Lo Stato Maggiore della Difesa si dissocia da ogni polemica o presa di posizione personale che possa minare la coesione politico-istituzionale necessaria per il regolare svolgimento dei compiti propri delle Forze Armate". Così la nota, in merito alle polemiche sulla parata del 2 Giugno,con alcuni ex generali che hanno annunciato forfait. "Da 73 anni -afferma la nota- il 2 Giugno testimonia la scelta di democrazia e libertà degli ...

2 giugno - Mattarella : “Festa di libertà e democrazia. Incompatibile con chi fomenta scontri alla ricerca di un nemico” : Chiede di “praticare attenzione e rispetto reciproco, nella libertà e nella legalità internazionale per avanzare nella strada del progresso con il dinamismo che contrassegna il mondo contemporaneo in cui viviamo” il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del concerto al Quirinale alla vigilia delle celebrazioni per la Festa della Repubblica. Dopo le recenti polemiche sulla gestione della Difesa da parte del ...

Buon 2 giugno 2019 - Festa della Repubblica Italiana : FRASI e CITAZIONI per gli auguri su Facebook e Whatsapp : Il 2 Giugno 2019 è la 73ª Festa della Repubblica Italiana. La Repubblica Italiana nasce il 2 Giugno 1946 con il referendum che boccia con oltre 12 milioni 717 mila voti la monarchia di casa Savoia, cui vanno circa 2 milioni di preferenze in meno. Il 2 Giugno si celebrano i valori di un popolo che sentiva d’essere una Nazione, desideroso dell’integrità della sua Patria. E’ il giorno in cui gli Italiani hanno scelto di costruire l’Italia delle ...

Buon 2 giugno 2019 - Festa della Repubblica Italiana : i VIDEO per gli auguri su Facebook e WhatsApp : La Festa della Repubblica Italiana celebra la nascita di una nuova era: il 2 Giugno 2019 si commemora la nascita della Repubblica nel giorno in cui si tenne il referendum istituzionale del 1946. La Repubblica Italiana nasce infatti il 2 Giugno 1946 con il referendum che boccia con oltre 12 milioni 717 mila voti la monarchia di casa Savoia, cui vanno circa 2 milioni di preferenze in meno. Di seguito alcuni VIDEO da condividere per approfondire ...

Buon 2 giugno 2019 - Festa della Repubblica Italiana : IMMAGINI - VIGNETTE e GIF per gli auguri su Facebook e WhatsApp : Il 2 Giugno 2019 si celebra la Festa della Repubblica Italiana, in ricordo della nascita della Repubblica, nel giorno in cui si tenne il referendum istituzionale del 1946. La Festa della Repubblica è un’occasione di riflessione: è sul percorso della pacificazione civile, della concordia e dell’unificazione nazionale che si è costruita la Democrazia ed è su queste basi che si fonda la nostra Costituzione. Nella gallery a corredo ...

2 giugno - il ministro Trenta : «È la Festa di tutti gli italiani - dei militari ma anche dei civili» : ministro Elisabetta Trenta, che 2 Giugno sarà? Le polemiche non mancano, così come gli attacchi nei suoi confronti. «Guardo avanti. Sempre. Sarà la Festa di tutti gli...

Pensioni ultima ora : programma manifestazione 1 giugno 2019 a Roma : Pensioni ultima ora: programma manifestazione 1 giugno 2019 a Roma Pensioni ultima ora: nuova manifestazione organizzata dai sindacati ed in programma a Roma il prossimo 1° giugno per protestare contro il governo. Le organizzazioni sindacali lamentano in particolare assenza di attenzione per la mancata rivalutazione delle Pensioni. Ma non solo. Pensioni ultima ora, sindacati contro il governo: diritti dei pensionati negati La ...

2 giugno - FdI contro Trenta : “Buona festa buonista - peace and love”. Lei fa il segno della pace. Ma finisce con le urla in Aula : “Buona festa buonista ministro. peace and love”. La senatrice di Fratelli d’Italia, Isabella Rauti, ha fortemente criticato la ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, per aver scelto, come tema della parata del 2 giugno, l’inclusione. Trenta, nella replica al Senato, ha spiegato che l’inclusione riguarda “chi fa parte o ha fatto parte delle forze armate. Inclusione significa che per la prima volta ...

Paolo Fox : oroscopo fino alla festa del 2 giugno e dell’estate 2019 : oroscopo di Paolo Fox fino alla festa della Repubblica (2 giugno) e anticipazioni previsioni estate Sfogliando le pagine del numero speciale di DiPiùTv “Stellare”, uscito in edicola alla fine di novembre dell’anno scorso, con le previsioni astrali di tutto il 2019, riportiamo in questo articolo alcune indicazioni relative all’oroscopo di Paolo Fox fino alla festa della Repubblica del 2 giugno 2019, ma anche altre ...

Pensioni ultima ora : manifestazione 1 giugno a Roma - richieste dei sindacati : Pensioni ultima ora: manifestazione 1 giugno a Roma, richieste dei sindacati Pensioni ultima ora: continua il pressing dei sindacati nei confronti del Governo. Già a febbraio le organizzazioni sindacali hanno manifestato in piazza a Roma per chiedere all’esecutivo di rivedere alcune delle decisioni in materia previdenziale. Il 1° giugno nuovo appuntamento in Piazza San Giovanni. Scenderanno e protesteranno in maniera unitaria le ...

Pensioni ultime notizie : manifestazione 1 giugno Roma - punti della protesta : Pensioni ultime notizie: manifestazione 1 giugno Roma, punti della protesta Dal 9 maggio al 1° giugno ci passano poco più di 20 giorni e saranno 3 settimane di protesta indetta dai sindacati che tutelano i pensionati. Sul fronte Pensioni ultime notizie riguardano infatti la mobilitazione prevista per il 1° giugno a Roma, che si sposterà da piazza del Popolo a piazza San Giovanni per via del grande numero di adesioni. Le giornate di protesta ...

A Rimini si rinnova l'appuntamento con 'Ginnastica in Festa' dal 21 al 30 giugno : ... pluricampionesse di Ginnastica Ritmica , della coppia mista dell'Acrobatica Lorenzo Martino e Rebecca Sirca , dei Campioni del Mondo di Aerobica Davide Donati e Michela Castoldi insieme alla loro ...