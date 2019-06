2 giugno | a Milano Palazzo Marino aperto al pubblico

2 giugno : musei civici aperti e gratuiti a Milano : Milano, 1 giu. (AdnKronos) - La 'Domenica al museo' coincide con la festa del 2 giugno e a Milano apre le porte al pubblico dei musei civici, domani tutti gratuiti. Per la stessa occasione, invece, l’ingresso ai musei del Castello Sforzesco sarà ridotto a 5 euro. Tra l'altro, nelle prime due settima

Sciopero 3 giugno 2019 : Roma - Milano e Napoli. Orari treni garantiti : Sciopero 3 giugno 2019: Roma, Milano e Napoli. Orari treni garantiti Lunedì 3 giugno 2019, previsto uno Sciopero dei lavoratori della Rfi, la Rete Ferroviaria Italiana (società di Ferrovie dello Stato). Ad indire la mobilitazione i sindacati confederati Cgil, Cisl e Uil e altre sigle come Ugl e Orsa: durerà dalle 10 alle 18. Dovrebbero subire rallentamenti, ritardi e cancellazioni i treni da e per Napoli, disagi anche sulla Linea ...

Il concerto live di Gué Pequeno di Milano a giugno su Rai2 (Anteprima Blogo) : Per i fans di Guè Pequeno è una data da segnare con la matita rossa sul calendario. Rai2, la rete che trasmesse The Voice of Italy, dove lui è uno dei coach, trasmetterà nel corso di questo mese si giugno il concerto che Guè Pequeno ha fatto a Milano lo scorso mese di marzo con grande successo.L'appuntamento è fissato per la seconda serata di giovedì 20 giugno, quando appunto sulla seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo verrà ...

Sciopero Trenord 7 giugno : stop dei treni a Milano e in Lombardia : Nel mese di giugno si svolgeranno numerosi scioperi nel settore dei trasporti pubblici. Verrà coinvolto anche il comparto ferroviario, nel quale si segnalano già alcune agitazioni sindacali programmate. Consultando il calendario pubblicato dal Ministero dei Trasporti, è possibile scoprire come nella data di venerdì 7 giugno andrà in scena uno Sciopero del personale di Trenord nella regione Lombardia. Ad annunciarlo è stato ORSA Ferrovie. Lo stop ...

Insider Dev Tour : evento per sviluppatori a Roma l’11 giugno (Agg. Firenze - Caserta e Milano) : [Aggiornamento] L’Insider Dev Tour farà tappa anche a Firenze, Caserta e Milano il 28 giugno, il 29 giugno e il 2 luglio. Articolo originale (16/05/2019), Microsoft ha da poco annunciato l’Insider Dev Tour, un evento dedicato agli sviluppatori che si terrà nelle principali città del mondo, tra le quali Roma l’11 giugno. Descrizione evento Ogni anno, dopo il Microsoft Build, organizziamo un evento per sviluppatori in tutto il ...

2 giugno al museo : tutte le aperture gratuite a Milano - Roma e Napoli : La prima domenica di giugno coincide con la Festa della Repubblica: quale miglior modo per trascorrere la giornata, se non andando al museo, e in modo del tutto gratuito? Decine le istituzioni e i luoghi d’arte che resteranno aperti, e non solo: alcuni replicheranno l’apertura gratuita anche lunedì 3 giugno, mentre anche i parchi saranno protagonisti dell’iniziativa "Appuntamento in giardino".Continua a leggere

Nokia 5.2 e Nokia 6.2 in arrivo il 6 giugno in un evento a Milano : HMD Global ha iniziato ad inviare gli inviti alla stampa per un evento in programma per il 6 giugno a Milano: sono in arrivo il Nokia 5.2 e il Nokia 6.2 L'articolo Nokia 5.2 e Nokia 6.2 in arrivo il 6 giugno in un evento a Milano proviene da TuttoAndroid.

Europee 2019 - Majorino : “Risultato straordinario per il Pd a Milano. Rimarrò assessore fino a fine giugno” : “Un risultato straordinario per il Pd e le 40mila preferenze ottenute nella sola Milano mi emozionano molto. Rimarrò assessore fino alla fine di giugno, ma sarà il sindaco a decidere e confermare la data del passaggio del mio testimone di assessore”. Così Pierfrancesco Majorino a margine della conferenza stampa del Partito Democratico a Milano Zonaeuro | Di Gianni Rosini Europee 2019, ...

Boxe – Il 28 giugno a Milano Dario Morello sfida Steve Jamoye per il titolo Global WBO : Il 28 giugno all’Allianz Cloud di Milano l’ex campione d’Italia dei pesi welter Dario Morello sfiderà il belga Steve Jamoye per il titolo Global WBO L’ex campione d’Italia dei pesi welter Dario Morello (14 vittorie consecutive, delle quali 2 prima del limite) sarà uno dei protagonisti della grande manifestazione che avrà luogo il 28 giugno al Palalido-Allianz Cloud di Milano. Il 25enne pugile calabrese, nato a Cetraro e cresciuto a ...

OnDance - Roberto Bolle e il suo festival a Milano : dal 26 maggio al 2 giugno “un’onda festosa che invade la città” : Lo abbiamo visto in tv passare dal pas de deux al tango, dall’assolo contemporaneo al duetto comico. Ma Roberto Bolle, il principe della danza internazionale, è anche appassionato di ballo liscio. “Sogno di vedere giovani e adulti ballare insieme in un’atmosfera di nostalgica allegria”, spiega. Perché tra le novità di OnDance, il festival che invade Milano dal 26 maggio al 2 giugno, ci sarà anche una balera in piazza sulle note dell’Orchestra ...

NBA Crossover torna a Milano : dal 31 maggio al 2 giugno spazio agli appassionati di basket : NBA Crossover dal 31 maggio al 2 giugno tornerà a Milano, Buddy Hield dei Sacramento Kings ospite d’onore La National basketball Association (NBA) ospiterà di nuovo l’NBA Crossover a Milano dal 31 maggio al 2 giugno. La mostra culturale dedicata alla “contaminazione” dell’NBA nei diversi ambiti della cultura popolare si svolgerà in Zona Tortona, ingresso gratuito, e vedrà la straordinaria partecipazione della guardia dei Sacramento ...

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Giovanni Malagò : “Fino al 24 giugno ogni giorno bisogna stare sul pezzo” : Giovanni Malagò sorride a denti stretti: il numero uno dello sport italiano si è detto fiducioso sulla candidatura di Milano-Cortina per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali del 2026, in attesa della relazione della commissione di valutazione, che tra pochi giorni sarà sulla scrivania del Presidente del CONI. Malagò ha parlato oggi all’ANSA: “Sono ottimista, ma bisogna essere prudenti, e da qui al 24 giugno ogni giorno ...

La grande boxe torna al PalaLido di Milano : Scardina-Goddi e Patera-Hyland il 28 giugno - match per le cinture : Il PalaLido di Milano tornerà a ospitare un incontro di boxe: l’appuntamento è per venerdì 28 giugno quando Daniele Scardina difenderà il titolo internazionale IBF dei pesi supermedi affrontando Alessandro Goddi e Francesco Patera incrocerà Paul Hyland Jr. per il titolo europeo dei pesi leggeri. L’attuale Allianz Cloud in Piazzale Stuparich è stata ristrutturata completamente e i lavori si sono conclusi un paio di settimane fa, ora è ...

Concerto per Milano - il 9 giugno gratuito con Filarmonica Scala e Chailly : Domenica 9 giugno 2019 alle 21.30 la Filarmonica della Scala, il main partner UniCredit e lo sponsor Allianz presentano il Concerto per Milano