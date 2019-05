Xbox Scarlett più potente di PS5? Nei primi anni potrebbero esserci solo giochi cross-gen

L'E3 2019 di Xbox in un incredibile leak tra Xbox Scarlett - nuove acquisizioni di software house - nuove IP - esclusive e giochi third party : Ormai manca meno di un mese alL'E3 2019 e come spesso accade in questo periodo di attesa ci si ritrova di fronte a una marea di rumor più o meno credibile e a leak che in alcune occasioni sembrano troppo belli per essere veri. In un certo senso è proprio questo il caso ma sicuramente i fan di Microsoft e Xbox non potranno che essere alle prese con un certo hype di fronte a quanto dichiarato da un leaker e insider riguardo la conferenza che si ...

Next-gen tra PS5 - Xbox Scarlett e Google Stadia : il produttore di GTA 6 guarda al futuro : PS5, Xbox Scarlett e Google Stadia. Sono questi i nomi che per il momento dipingono la prossima generazione videoludica. Visioni diverse sul futuro del gaming da aziende diverse - e necessariamente rivali -, che proveranno a dare una propria interpretazione alle esigenze dei gamer e degli sviluppatori con le loro prossime console. Alcuni affidandosi allo streaming - è il caso di Google, che con Stadia punta ad eliminare il tradizionale supporto ...

Per l'editore di GTA - PlayStation 5 ed Xbox Scarlett non saranno così "dirompenti" : Il CEO di Take-Two, Strauss Zelnick, non è minimamente preoccupato per l'impatto che avranno PlayStation 5 ed Xbox Scarlett sulla sua azienda.Come riporta VG247, l'editore che possiede tutti i giochi di Grand Theft Auto ha dichiarato di prendere in seria considerazione l'arrivo delle prossime console, che in un modo o nell'altro influenzeranno le decisioni dell'azienda. Tuttavia Zelnick non vede la prossima generazione come un qualcosa di ...

PS5 e Xbox Scarlett adotteranno obbiettivi e strategie di mercato diversi : Siamo all'alba di una nuova generazione videoludica, e mentre aspettiamo trepidanti il lancio delle nuove console, possiamo già ragionare in termini di console war e la conclusione è decisamente inaspettata, come ci fa notare Inverse.La console war infatti sembra destinata stemperarsi, questo perché Microsoft e Sony si sono prefissate obbiettivi diversi con le rispettive console.Si prevede infatti che PlayStation 5 rivoluzionerà la realtà ...

Xbox Scarlett : le indiscrezioni confermano due console in arrivo per il 2020 : Stando alle ultime voci di corridoio riportate da Videogameschronicle, molto probabilmente abbiamo già da ora chiara quella che sarà la lineup di Microsoft per la prossima generazione videoludica.Come possiamo vedere, stando alle indiscrezioni è stato confermato che la nuova generazione di console sarà lanciata nel 2020, con una presentazione prevista per l'E3 2019.Le indiscrezioni parlano inoltre di ben due versioni di Xbox in arrivo, e stando ...

Il nuovo Assassin’s Creed Ragnarok in uscita su PS5 e Xbox Scarlett? Prime immagini e dettagli : Potrebbe fare rima con Assassin's Creed Ragnarok la prossima incarnazione della saga rosso sangue targata Ubisoft. Saga iniziata nell'ormai lontano 2007 su PC e sulle console di vecchia generazione, proseguita poi con una pletora di capitoli diversi, tra principali e spin-off. E che, in tempi più recenti, ha saputo decisamente reinventarsi, introducendo ambientazioni completamente open world ed elementi tipici dei giochi di ruolo. Alcuni hanno ...

GTA 6 arriverà su PS5 e Xbox Scarlett e sarà ambientato a Liberty City e Vice City? : Superato l'hype e l'entusiasmo per Red Dead Redemption 2, inevitabilmente le attenzioni della rete ora sono rivolte verso GTA 6, il nuovo esponente della celebre serie di Rockstar.Come riporta Dexerto, nelle ultime ore sono apparse in rete nuove presunte informazioni sul gioco grazie a un post su Pastebin. Il commento in questione è stato scritto dallo stesso utente che aveva "azzeccato" le specifiche di PS5 confermate in seguito da Mark Cerny ...

Xbox Scarlett più potente di PlayStation 5? A detta di un insider sarebbe così : Questa settimana abbiamo abbondantemente parlato delle prossime console di nuova generazione, in particolar modo di PlayStation 5 per via delle interessanti indiscrezioni giunte da parte del progettista della macchina Mark Cerny.Ebbene Microsoft non è rimasta con le mani in mano, e ha subito risposto per le rime: la macchina del colosso di Redmond sarebbe infatti più potente di PS5, e vi sarebbero anche delle prove a dimostrarlo.Le indiscrezioni ...

Xbox Scarlett potrebbe essere più potente di PS5? : Sony che rivela a sorpresa diverse specifiche di PS5 ha inevitabilmente spinto i giocatori a sognare e discutere della prossima generazione di console arrivando anche a chiedersi cosa potremmo aspettarci dalla prossima Xbox. Xbox Scarlett riuscirà a cambiare il trend dell'attuale generazione? Ovviamente non ne abbiamo idea ma a quanto pare potrebbe quanto meno rivelarsi la console più potente sul mercato.Questa supposizione arriva da Ainsley ...

Per Battlefield Bad Company 3 bisognerà attendere PS5 e Xbox Scarlett - ecco perchè : Nel preciso momento in cui c'è nell'aria l'annuncio di un nuovo capitolo della serie Battlefield, il pensiero vola sempre nella stessa direzione: Bad Company 3. Sono ormai diversi gli anni in cui DICE ed Electronic Arts vengono quasi “esortate” dai propri fan a spingere la produzione verso la saga probabilmente più amata in assoluto del franchise, sebbene le richieste siano cadute finora sempre nel vuoto (le ultime due incarnazioni della serie ...

AMD Gonzalo sarà il nuovo SoC per PS5 e Xbox Scarlett? : Attraverso un tweet del noto tech leaker TUM_APISAK, come indicato da Tomshardware, veniamo a conoscenza di un componente hardware che potrebbe essere dedicato alle console next-gen. Secondo quanto svelato, AMD Gonzalo, questo il nome del SoC, potrebbe essere creato appositamente per far parte dei componenti sia di PlayStation 5 che di Xbox Scarlett.I primi rumor riguardo questo componente erano stati avvistati a gennaio di quest'anno, sotto ...

PS5 e Xbox Scarlett saranno le ultime console di sempre? Indiscrezioni sul futuro del settore : È un panorama videoludico molto diverso da quello che ci si sarebbe potuto aspettare quello che vedrà l’esordio di PS5 e Xbox Scarlett nel prossimo futuro. Le nuove console di Sony e Microsoft troveranno infatti la contrapposizione di Google Stadia, la nuova piattaforma del colosso statunitense che si appresta a rivoluzionare lo scenario dell’industria con l’ascesa dello streaming. Proprio lo streaming pare possa essere la causa principale ...

Un leak rivela le specifiche del potente dev kit di Xbox Scarlett? Nome in codice Dante : Nelle scorse ore sui forum più noti come Reddit, ResetEra e NeoGaf è comparso un presunto leak molto interessante perché ci permetterebbe di scoprire le specifiche tecniche del dev kit di Xbox Scarlett, la prossima generazione di Xbox.Denominato Dante, il dev kit in questione dovrebbe essere legato a Xbox Anaconda ovvero alla console di prossima generazione classica che vi abbiamo già presentato in dettaglio. Ci troviamo alle prese con un ...