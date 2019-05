Xbox all' E3 2019 | novità su Xbox Scarlett | Halo | acquisizioni di studi e possibili nuovi

Microsoft mostrerà 14 titoli degli Xbox Game Studios all'E3 2019 : Negli ultimi anni, Microsoft ha fatto passi da gigante nel migliorare la sua line-up di studi first party. La società ha acquisito numerosi rinomati studi come Playground Games e Obsidian Entertainment. Con l'E3 2019 dietro l'angolo, sembra che ciò su cui questi team hanno lavorato sarà mostrato durante l'evento, riporta Windowscentral. Phil Spencer, Executive Vice President of Gaming di Microsoft, ha dichiarato che saranno esposti 14 titoli in ...

Copiosi leak sulla conferenza Xbox all’E3 2019 - tutte le indiscrezioni tra nuova console e Perfect Dark : La conferenza Xbox all'E3 2019 è in programma domenica 9 giugno alle 22:00, ora italiana. E questa, per i fan di casa Microsoft, è una certezza ormai scolpita sulla pietra, considerando che il colosso di Redmond ha ufficializzato la data ormai da tempo. Restano naturalmente blindatissimi i contenuti della kermesse in occasione della fiera di videogiochi più importante e attesa dell'anno. Sono in tantissimi a voler vedere sul palco l'annuncio ...

L'aggiornamento di maggio di Xbox One introduce miglioramenti alla lista degli amici - alla messaggistica e all'ordinamento dei giochi : Come riportato sul sito di Major Nelson, il team Xbox ha svelato le nuove funzionalità delL'aggiornamento Xbox di maggio 2019, che include miglioramenti alla lista amici, alla messaggistica e all'ordinamento dei giochi e app. La lista amici ora mostra dove stanno giocando i vostri amici: "Sappiamo che i tuoi amici giocano con diversi dispositivi, inclusi Xbox One, Windows 10 e dispositivi mobili. Per rendere più facile per te sapere cosa, e ...

In USA Xbox One S All-Digital può raggiungere prezzi anche superiori alla versione con lettore ottico : In alcuni punti vendita nord americani Xbox One S All-Digital può raggiungere prezzi anche superiori rispetto alla versione "normale" della console, ovvero quella con lettore ottico del disco.Come riporta TheVerge, alcuni esempi di negozi con prezzi bizzarri sono la catena di negozi Walmart nella quale Xbox One S da 1TB di spazio e lettore Blu-ray costa 207.80 dollari, un prezzo inferiore di 50 dollari rispetto a quanto viene venduta Xbox One S ...

Alla retro-compatibilità di Xbox One si aggiungono Costume Quest e From Dust : L'elenco di titoli retro-compatibili con Xbox One si accresce giorno dopo giorno, e adesso possiamo annoverare anche Costume Quest e From Dust nella lista, riporta Dualshockers.Come possiamo vedere infatti, Larry Hyrb, più comunemente noto come Major Nelson, ha annunciato che Questi due titoli Xbox 360 saranno ora riproducibili su Xbox One.From Dust è un gioco Ubisoft realizzato da Eric Chahi, nonché successore spirituale di Populous. Nel gioco ...

Feudal Alloy : l'ispirato action adventure con strambi robot medievali controllati da pesci è in arrivo su PS4 e Xbox One : Feudal Alloy è un particolare action adventure con... robot medievali controllati da pesci! l'ispirato gioco ha già visto la luce su PC e Nintendo Switch nel mese di gennaio di quest'anno e, a breve, approderà anche su PS4 e Xbox One.Attu Games ha da poco condiviso un comunicato stampa in cui svela le date di lancio del titolo per le console di Sony e Microsoft. Feudal Alloy arriverà su PS4 il 16 maggio, mentre la versione Xbox One sarà ...

Xbox : aumentano i guadagni relativi a software e servizi ma rallentano le vendite legate all'hardware : Microsoft ha da poco pubblicato i dati finanziari del suo Q3 che indicano un generale aumento dei suoi profitti, tuttavia la maggior parte dei ricavi arriva dal settore servizi e software, piuttosto che da quello hardware.Come riporta Gamasutra, le entrate relative al mercato del gaming sono aumentate di 112 milioni di dollari dall'anno scorso, il tutto si traduce in una crescita del 5%, cioè 2,36 miliardi di dollari. Come detto in apertura, si ...

Xbox One S All-Digital Edition : la console senza lettore è ufficiale con prezzo - data di uscita e un video di presentazione : Dopo i tantissimi rumor che ci hanno accompagnati nel corso degli ultimi mesi è finalmente arrivato il momento dell'annuncio ufficiale da parte di Microsoft: ecco l'Xbox One senza lettore, ecco Xbox One S All-Digital Edition.La presentazione, accompagnata da uno spot che potete vedere poco più in basso, ha sostanzialmente rivelato le informazioni principali di questa console pensata per il digitale e potenzialmente legata a doppio filo a tutti i ...

